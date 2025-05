Vant med én stemme: Gjennomslag for skattekutt

Representantenes hus har vedtatt Donald Trumps store skattereform etter intense forhandlinger.

Vedtaket om «The One, Big, Beautiful Bill» ble fattet med én stemmes overvekt, 215 mot 214, og regnes som Trumps første store lovgivningsmessige seier i hans andre presidentperiode.

Lovforslaget strekker seg over mer enn 1.000 sider og gjenstår fortsatt for behandling i Senatet, der Republikanerne har et knapt flertall.

Dersom pakken vedtas, vil den øke den amerikanske statsgjelden med 3,8 billioner dollar, ifølge Kongressens budsjettkontor, skriver Reuters, gjengitt av TDN Direkt.

Jubler

«Dette er uten tvil det mest betydningsfulle lovforslaget som noensinne vil bli undertegnet i vårt lands historie!» skriver Trump på Truth Soical.

– The one big, beautiful bill er den mest betydningsfulle lovgivningen noe parti noen gang har vedtatt, sier speaker Mike Johnson i Representantenes hus.

Hovedinnholdet

Lovforslaget er omfattende og favner bredt. Her er noen av hovedpoengene:

*Trumps skattekutt fra 2017 blir permanente.

*USAs gjeldtak økes med 4.000 milliarder dollar.

*Fjerner skatt på tips og overtid.

*Øker fradraget for statlige og lokale skatter (SALT) fra 10.000 til 40.000 dollar for personer med inntekt under 500.000 dollar.

*Pakken øker forsvarsbudsjettet med 150 milliarder, og det blir gitt økt bevilgning til grensekontroll. 175 milliarder er satt av.

Det ble gjort endringer i siste liten, blant annet ved at kravet om å være i jobb for å få Medicaid fremskyndes til slutten av 2026, i stedet for starten av 2029. I tillegg skal skattefordelene for fornybar energi fra Biden-perioden fjernes tidligere enn planlagt, ifølge CNN.

Frykt for statsgjeld-boom

For å finansiere kuttene foreslår Republikanerne å redusere Medicaid-budsjettet med nærmere 800 milliarder dollar, i tillegg til store kutt i både matkuponger og skattefradrag for fornybar energi.

Analytikere mener pakken kan øke det føderale underskuddet med hundrevis av milliarder dollar i året.

Onsdag ble markedene skremt av utsiktene til det allerede store underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet. 30-årsrenten klatrer videre, og ligger på 5,15 prosent – høyeste siden oktober 2023.

Det var kun to republikanere som stemte mot lovforslaget – Thomas Massie fra Kentucky og Warren Davidson fra Ohio – nettopp på grunn av dets effekt på USAs statsgjeld.

Kraftig kritikk fra Demokratene

Hakeem Jeffries, demokratisk minoritetsleder i Huset, ga nådeløs kritikk for lovforslaget. Han mener det vil frata over 13,7 millioner amerikanere helseforsikringen og ramme sårbare grupper gjennom store kutt i matkupongordningen.

– Det er én stor, stygg lov. Det er et angrep på økonomien … for å innføre de største skattelettelsene for milliardærer i USAs historie, sa Jeffries.