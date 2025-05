Stortingsvalget 2025 – en skattedebatt med hodet i sanden

Valget 2025 ser ut til å bli et skattevalg, og det er sannelig på tide. Ved siden av å finansiere staten, mener mange at det å utjevne forskjeller i seg selv er et mål. Norge har som kjent en styrtrik stat med et velfylt oljefond. Finansiering har vi til overmål.

Utjevning er ofte begrunnelsen for formuesskatten, men det er på arbeidsinntekt at hensynet til utjevningen nå slår sterkest ut, gjennom stadig økt trinnskatt på lønnsinntekt (personinntekt).

Vi må våge å snakke om de negative sidene av progressiv skatt på arbeid, og et skrikende behov for kompetent arbeidskraft.

I Finansdepartementet kalles dette «Nordmarka-effekten», som uttrykker hvor høyt man kan skattlegge innenlandsboende før de flytter ut

Norske politikere må ta inn over seg at vi er et «annerledesland», der staten har en enorm kapitalbase som gir muligheter til politikk ingen andre land kan føre. I motsetning til våre naboland med betydelig statsgjeld, har vi 3 millioner kroner per innbygger i Oljefondet.

Samtidig er vi et land der lønnsforskjellene er små.

Ved den store skattereformen i 1992 forsto våre politikere hvor skadelig høy marginalskatt er for produktiviteten. Med kapital-/alminnelig selskapsskatt på 28 prosent og maksimal skatt på arbeid på 13 prosent pluss 7,5 prosent, var maksimalskatten for å jobbe én time til 48,5 prosent.

Etter 1992 har kapital-/selskapsskatten sunket med 6 prosentpoeng (til 22 prosent), og skatten på arbeid økt med cirka 10 prosent.

Marginalskatten er riktignok litt lavere, med 47,6 prosent, men skatt på arbeid har økt med cirka 7 prosentpoeng, fra 20,5 prosent til 27,6 prosent. Dette er en økning på hele 34,5 prosent!