Skattevalget 2025

Leser man alternative budsjetter fra SV og Rødt kan man ikke unngå å bli litt imponert over hvor mange og store skatteøkninger det er mulig å finne på om man bare legger hodet i bløt. MDG er ikke helt borte her heller, men det er SV og Rødt som har mest å fare med. Begge partier vil ha et nytt trinn i formuesskatten for formuer over 100 millioner kroner. Begge vil ha økt marginalskatt på lønnsinntekter, og ikke minst progressiv arveavgift. Her får de tilslutning fra MDG, men ingen andre partier. Både SV og Rødt ønsker også å heve selskapsskatten, øke finansskatten og ha mer utstrakt bruk av grunnrenteskatt. Rødt ønsker også å fjerne fritaksmetoden. Også skatt på bolig vil partiene øke.

Realistiske skattereduksjoner på blå side?

På høyresiden er det relativt stor enighet om at formuesskatten på arbeidende kapital skal bort, men kun FrP vil fjerne formuesskatten helt. Skatt på lønn gir mer sprikende svar. Mens KrF vil øke marginalskatten på inntekter over én million, vil Venstre ha en moderat økning i progresjonen og Høyre en moderat reduksjon. FrP er klarest, og ønsker redusert skatt på arbeid.

Det er også sprik når det gjelder skatt på bolig. FrP vil ikke bare fjerne formuesskatten, men også eiendomsskatten. KrF ønsker på den annen side å øke formuesskatten på bolig. KrF ønsker også, for øvrig i likhet med MDG, å begrense fradragsretten for renter på private lån over en nokså moderat størrelse.

De borgerlige partiene er nokså samstemte om at de vil reversere exit-skatten som ble innført i 2024. Ordbruken og detaljgraden er litt ulik, men gjennomgående ønsker man å legge til rette for mobilitet og sørge for likebehandling av de som bor i Norge og de som flytter ut. Venstre har klarest ordbruk, og vil «skrote» regjeringens exit-skatt.

Det kommer også en rekke andre forslag fra alle partiene, som for eksempel økning i fradraget for pensjonssparing, bedre tilrettelegging for aksjer og opsjoner i arbeidsforhold, økte skatteincentiver for FOU osv. Ingen av de borgerlige partiene er tilhenger av gjeninnføring av arveavgiften.

Ender i skatteforlik?

Norge har hatt et forholdsvis stabilt skattesystem gjennom snart 20 år, med stor grad av likebehandling av arbeidsinntekter og aksjeinntekter. Endringer i selve systemet er krevende å gjennomføre uten å skape forskjeller som innbyr til tilpasninger. Økning av skattesatser og terskler for verdsettelse er enklere å gjennomføre.

Med så store sprik i skattepolitikken kan det virke urealistisk å tro på et bredt skatteforlik som kan gi ro for investorer og næringsliv. Usikkerheten som skatteendringene de siste tre årene har skapt, vil det uansett ta lang tid å reparere. Mye av debatten de siste årene har vært sentrert rundt fordeling. Et fromt håp er at det heller kan være rom for å diskutere hvilket skattesystem som bidrar mest til vekst og utvikling.

Av advokat og partner Thor Leegaard - KPMG