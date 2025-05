Jens sender gründerne i luksusfellen

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har foreslått utsatt betaling av formuesskatt i inntil tre år, med en blodrente på 9,5 prosent. Det mener jeg er å sende gründerne ut i en luksusfelle. 9,5 prosent rente er det samme som bankene tar for forbrukslån. Det er utrolig at gründere som bygger landet settes i denne situasjonen.

Arbeiderpartiet er åpenbart i valgkampmodus, men Stoltenberg forstår ikke hvordan det er å være norsk gründer med egen bedrift. Forslaget løser ikke grunnproblemet med formuesskatten, og gjør det faktisk verre for små og mellomstore bedrifter. Det viser samtidig at partiet egentlig erkjenner at formuesskatten skader norsk næringsliv, men hvis de virkelig vil hjelpe, må de fjerne formuesskatten på verdier som skaper arbeidsplasser.

Les også Vil trekke lodd om skattekutt Økonomiske insentiver har betydning, fastslår finansminister Jens Stoltenberg (Ap). Derfor vil han gi 100.000 tilfeldig utvalgte unge lavere skatt.

Formuesskatt er den viktigste saken for Virkes medlemmer. Teknologibedrifter rammes ekstra hardt. De tjener ofte lite i starten, men eierne må likevel ta ut penger fra selskapet for å betale formuesskatt. Problemet er at pengene allerede er bundet opp i utstyr og ansatte.

Sverige har vist vei. De fjernet formuesskatten i 2007, og resultatet er en blomstrende gründerkultur med suksesser som Klarna og Spotify. Jeg vil ikke anbefale noen å ta opp forbrukslån for å betale formuesskatt, og i hvert fall ikke bruke Jens Stoltenberg som bank. Regjeringen bør følge Sveriges eksempel og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital helt, og ikke lage dyre låneordninger som bare forverrer problemet.

Sigri Sevaldsen

Bransjedirektør for teknologi i Virke