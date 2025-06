NHH-studenter slakter formuesskatten

NHH-studentene Silje Myren Johansen og Lars Mæhle har i sin masteroppgave sett på om formuesskatten er verre for bedrifter enn andre skatter. Studentene har gjennom arbeidet med oppgaven intervjuet både bedriftseiere og skatteadvokater og konklusjonen er klinkende klar.

– Formuesskatten er den skatten som er mest hemmende for vekst og innovasjon for norske, unoterte selskap. Hovedutfordringen ved den er at den beskatter urealiserte verdier, og påløper uavhengig av inntekt, ifølge Johansen og Mæhle.

Fører til trippelbeskatning

De peker på at formuesskatt på arbeidende kapital fører til tvungent utbytte eller økt lønn, noe som fører til trippelbeskatning.

– Dette utløser tvunget utbytte eller økt lønn, som gjør at kapitalen beskattes trippelt: selskapsskatt, utbytteskatt, formuesskatt. Dette reduserer likviditeten og investeringsevnen til bedriftene. Når utenlandske eiere slipper, gis de en konkurransefordel mot norske eiere, ifølge studentene.

De har brukt en modell utviklet av NHH-professorene Thore Johnsen og Terje Lensberg, oppdatert med nyere tall, for å vurdere konsekvensene nærmere.

– I følge modellen må en norsk bedriftseier ha 30 prosent mer fortjeneste for å være like investeringsmessig attraktiv som en utenlandsk eier, sier Mæhle og Johansen.

Professor emeritus Thore Johnsen har tidligere uttalt at debatten om formuesskatt fremstår som en «politisk skyttergravskrig».

«POLITISK SKYTTERGRAVSKRIG»: Professor emeritus, Thore Johnsen ved NHH mener debatten om formuesskatt skal bygge på analyser og avveininger. FOTO: Marit Hommedal / NTB

Nordmenn blir utkonkurrert

Studentene viser til at dette ikke bare er teoretisk: Norske eiere føler seg faktisk utkonkurrert av utenlandske investorer.

– Dette bekreftes av våre egne funn som viser at norske bedriftseiere opplever å bli utkonkurrert av utenlandske eiere, fordi de slipper formuesskatt. Dermed virker en særnorsk formuesskatt særlig konkurransevridende fordi den favoriserer utenlandsk og statlig eierskap, ifølge studentene.

Konsekvensene for samfunnet kan også være betydelige, ifølge modellen.

– Samme modell viser også at fordi norske eiere får en særnorsk skatt, vil norske eiere potensielt velge vekk lønnsomme prosjekter, og ta mindre risiko. Dette har en samfunnsmessig kostnad, og modellen anslår at det koster staten tre og en halv ganger så mye å ha formuesskatt på arbeidende kapital som man henter inn, ifølge Johansen og Mæhle.

Nedprioriterer forskning og utvikling

Respondentene i oppgaven peker også på at viktige investeringer nå uteblir.

– Våre funn bekrefter også dette ved at bedriftseiere og skatteadvokater viser til at viktig risikokapital nå forsvinner fra Norge, investeringer legges på hyllen, eierne tar mindre risiko og prioriterer ned forskning og utvikling, ifølge studentene.

De fleste de har intervjuet ønsker derfor en endring i dagens system.

– I sum forteller nesten samtlige av våre respondenter at de ønsker seg endringer i formuesskatten, eller at den fjernes. Et overveldende flertall ønsker seg heller økt selskapsskatt fremfor en formuesskatt, sier Johansen og Mæhle.