Vil øke underskuddet med 2.420 mrd. dollar

President Donald Trumps skattepakke – One Big Beautiful Bill – som ble vedtatt i Representantenes hus for et par uker siden, vil øke USAs budsjettunderskudd med 2.420 milliarder dollar over det neste tiåret, ifølge Kongressens budsjettkontor (CBO), gjengitt av Bloomberg.

CBO-rapporten, som ble offentliggjort onsdag, viser at lovforslaget vil føre til et inntektsfall på 3.670 milliarder dollar og 1.250 milliarder dollar lavere utgifter frem til 2034.

Lovforslaget fikk et knapt flertall i Representantenes hus, men møter nå motstand i Senatet. Flere senatorer har stilt krav om endringer, ifølge Bloomberg.

Tesla-sjef Elon Musk ga også kraftig kritikk mot skatteforslaget tirsdag:

– Jeg beklager, men jeg klarer bare ikke mer. Dette massive, skandaløse, svinekjøttfylte utgiftsforslaget fra Kongressen er en motbydelig vederstyggelighet. Skam over dem som stemte for det: Dere vet at dere gjorde feil. Dere vet det, skrev Musk på X.

Bessent: – Ikke bekymret

Finansminister Scott Bessent avviser CBOs beregninger og hevder at de ikke tar høyde for de økonomiske vekstimpulsene skattekuttene, sammen med økte tollsatser og deregulering, vil gi.

– Jeg er ikke bekymret for USAs gjeldsdynamikk, sa Bessent, som anslår at BNP-veksten vil overstige 3 prosent innen neste år.

CBO understreker at deres anslag ikke inkluderer eventuelle «dynamiske effekter» av økonomisk vekst som følge av de nye tiltakene.

CBO beregner at lovforslaget kan føre til at 10,9 millioner mennesker står uten helseforsikring i 2034, inkludert 1,4 millioner uten godkjent statsborgerskap eller oppholdstillatelse, som mister dekning i statlig finansierte ordninger.