Når regjeringen vil selge forbrukslån

Skattebetalerforeningen er glad for at regjeringen er villig til å gjøre endringer i formuesskatten for å hjelpe norske bedriftseiere. Vi har registrert finansministerens ønske om et skatteforlik, det er bra.

Regjeringens høringsforslag fremstår derimot som underlig. Ved første øyekast kan den se ut som en hjelpende hånd, men ved nærmere lesing viser det noe annet.

Mange norske eiere i næringslivet vil kunne ha behov for å utsette betaling av formuesskatt. Selv om de eier en bedrift, innebærer det ikke at de har penger på bok for å dekke inn skattekravet. Da tyr man som oftest til å ta utbytte fra selskapet. Dette bidrar til å kunne svekke bedriftens styrke for fremtidige investeringer.

At regjeringen i sitt forslag ønsker å holde en lav terskel for mulig utsettelse, med 30.000 kroner i skattekrav, er positivt. Og det er fornuftig at det legges avgrensninger, slik at utsettelsen ikke åpner for utnyttelse og mulighet til å omgå skatten.

Når så er sagt, fremstår regjeringens forslag som om Finansdepartementet ønsker å operere som en forbrukslånsbank. Forslaget gir gjenklang av en markedskampanje en slik bank hadde for en del år siden da de forkynte: «Et lån du har råd til». Det er forståelig at regjeringen i sitt forslag legger til grunn en rente på skattekravet, for å unngå en utnyttelse av ordningen for bedriftseiere som kanskje ikke har dette behovet.

Her vil nok mange heller kontakte sin bankforbindelse fremfor å ha lån i staten

Det er forunderlig hvordan departementet så mener at styringsrenten i så fall ikke er nok, men at man i tillegg må ha 5 prosentpoeng på toppen av dette. Hvordan man i regjeringen ser for seg at dette skal kunne avlaste bedriftseiere med likviditetsproblemer, fremstår uforståelig.

De fleste økonomer har det seneste året gjentatt budskapet om at vi neppe vil se en styringsrente på null igjen. Da bør embetsverket heller se på en gradering av rentesatsen ut over styringsrenten. Her vil nok mange heller kontakte sin bankforbindelse fremfor å ha lån i staten.

Formuesskatten er en uheldig skatt. Den er konkurransevridende for norske eiere, satt opp mot utenlandske investorer. Den bidrar til at norskeide selskaper må sette utbytte etter størrelsen på eierens formuesskattekrav. Den har også ført til skatteflukt til utlandet.

Skattebetalerforeningen er motstander av formuesskatten. Vi ser frem til at finansminister Jens Stoltenberg (Ap) vil være lyttende i debatten om dens form for fremtiden. Han har selv sagt at ikke alle mekanismene i denne skatten fungerer optimalt.

Dagens skattesystem er langt fra optimalt, og kan for mange skattebetalere oppleves som komplisert. Regjeringens forslag vil kunne bidra til ytterligere komplisering, både for skattebetalerne og for Skatteetaten, som skal forvalte en slik permanent utsettelsesordning.

Skattebetalerforeningen anbefaler regjeringen om å trekke forslaget tilbake, legge det i en skuff og så glemme at det ble foreslått.

Karine Ugland Virik

Adm. direktør i Skattebetalerforeningen