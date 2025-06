Flere stakk av fra skattepatruljen

– Regelverket for personallister og kassaapparat er ikke komplisert og skal være lett å følge. Dette er såpass grunnleggende at det er grunn til å stille spørsmål om bedrifter som ikke klarer å følge det er egnet til å drive næring, sier skattekrimsjef Erik Nilsen.

På tre av stedene som fikk besøk av kontrollørene, stakk medarbeidere av i forbindelse med kontrollen, opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

Under kontrollen ble personallistene sjekket, og på noen steder også kassaapparatene. Mangler i personallisten er en typisk indikasjon på svart arbeid, ifølge Skatteetaten.

– Vi ser også at der vi finner grove og bevisste brudd på regelverket, finner vi ofte flere regelverksbrudd. Det var såpass mange feil hos de kontrollerte, at det ikke er usannsynlig med oppfølgingskontroller, sier Nilsen.

De 39 stedene med feil på personallistene og/eller kassaapparatet, ligger an til å få et gebyr på til sammen 550.000 kroner. Det ble også innhentet informasjon fra kassaapparatene som vil bli undersøkt.

På 19 av stedene, deltok også medarbeidere fra A-krimsenteret, og de vil jobbe videre med å gjennomgå informasjon og eventuelt be om mer dokumentasjon.

– Serveringsbransjen er en bransje med risiko for arbeidslivskriminalitet, det underbygger også våre tidligere kontroller i bransjen, men på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe om våre resultater fra denne aksjonen, forteller Siv Fanavoll, senterleder for A-krimsenteret i Trøndelag.

