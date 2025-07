Lite imponerende om skatt fra Andreassen

J. K. Baltzersen. Foto: Moment Studio

I Finansavisen 24. juni tar sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets i et intervju til orde for omlegging av formuesskatten og innføring av en boligskatt.

I utgangspunktet er det prisverdig at man skisserer et kompromiss mellom blokkene, for det er neppe heldig med en pendeltilstand for formuesskatten med avskaffelse og gjeninnføring – avhengig av hvem som sitter med stortingsflertallet. Men det skisserte kompromisset er lite imponerende.

Å straffe folk som gjennom lange liv har «spart» i det som skattesystemet har oppfordret dem til, er en svært dårlig løsning

Ja, det vil lette skattetrykket betydelig for dem med større formuer, men for pensjonister og andre med sparing og nøysomhet gjennom et langt liv med formue for det meste i egen bolig er Andreassens forslag et slag i ansiktet.

Justering av innslagspunktet til 10 millioner kan synes imponerende, men med fjerning av boligrabatten er det reelt en økning for boliger fra rett over syv millioner med knappe tre millioner til ti. Skulle man skjerme mindre formuer, er dette absolutt ikke løsningen. Forrige gang man endret ligningsreglene for bolig og økte innslagspunktet for liksom å kompensere, tok det ikke lange tiden før bolig var nokså godt skattlagt. I den grad innslagspunktet blir inflasjonsjustert, er det med generell prisvekst og ikke med bolig-/aktivainflasjonen.

Så kommer den nye boligskatten på toppen av det hele, egentlig en ny formuesskatt eksklusivt for boliger med 0,55 prosent, og som da for de lavere prisklasser av boliger vil ha en betydelig høyere effektiv sats fordi dagens innretning har verdsettelsesfradrag på opptil 75 prosent og et bunnfradrag.

Andreassen argumenterer med at boligskatten vil være mindre enn det skattefradrag man får som følge av rentefradraget. Mulig det gjelder for mange, men det er nok ikke et ubetydelig antall pensjonister med nedbetalte boliger der dette ikke er relevant.

Man kan sikkert sette pris på ønsket om å vri kapital bort fra bolig og over på mer produktiv virksomhet. Men å straffe folk som gjennom lange liv har «spart» i det som skattesystemet har oppfordret dem til, er en svært dårlig løsning. Vi burde heller se nærmere det som er kilden til problemet, nemlig billig kreditt fra banksystemet, enda det muligens er enklere å straffe folk med skatt som en løsning.

Andreassen bidrar med sin kompromisskisse potensielt til å legitimere politikeres senere fislete innslagspunktsheving som betydelig. De kan vise til at økonomstanden har skissert det. Men det er og blir en puslete heving.

Andreassens forslag vil i beste fall bidra til i mindre grad å skjerme mindre formuer, spesielt på sikt. Mange mindre formuer vil bli rammet hardere.

