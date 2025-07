Hvor mye skatt tåler Norge?

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sier til Finansavisen at «vi kan ikke lage et skattesystem tilpasset de som velger å flytte ut». Bør vi ikke heller ta inn over oss hva det faktisk betyr at skattesystemet i Norge har bidratt til at mange med stor formue har flyttet?

NHO har gjentatte ganger etterlyst klare svar fra Arbeiderpartiet om skattene for bedrifter og eiere i neste stortingsperiode. Det har de til gode å gi. I et intervju med Finansavisen publisert 30. juni kritiserer finansministeren i stedet forslaget om å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital.

Høye skatter gjør det mindre interessant å arbeide og investere i bedrifter. Altså får vi mindre av noe vi egentlig ønsker mer av

Man kan gjerne diskutere begrepet «arbeidende kapital». Det har styrker og svakheter, og avgrensningen kan sikkert diskuteres. Arbeiderpartiet var selv med på å innføre verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i 2016, som Stortinget omtalte som arbeidende kapital, og Støre-regjeringen har valgt å opprettholde en slik rabatt. Det er dermed den avgrensningen vi har. Og det er ingen tvil om at skattekutt på dette området vil gi norsk privateid næringsliv lavere skattekostnad, og dermed bedre rammevilkår.

Eierbeskatningen i Norge er på et svært høyt nivå. Den var høy da Ap overtok i 2021, og har blitt vesentlig høyere etter dette. Det gir store inntekter til staten, men statens skatteinntekter er en kostnad for privatpersonene og bedriftene som betaler dem. Høye skatter gjør det mindre interessant å arbeide og investere i bedrifter. Altså får vi mindre av noe vi egentlig ønsker mer av.

Spørsmålet Stoltenberg ikke har adressert, er enkelt: Hvor mye omfordeling kan du kreve før det begynner å gå ut over verdiskapingen? I starten kan du bruke skatter til å gjøre samfunnet mer rettferdig – og det går bra. Med høyere skattenivå kommer høyere kostnader, inntil gründere, bedriftseiere, investorer og til og med arbeidstakere velger å ikke legge inn den ekstra innsatsen – i hvert fall ikke med base i Norge.

Er dagens eierbeskatning den riktige, eller driver den verdiskapingen vekk fra Norge?Hva har Arbeiderpartiet egentlig tenkt å gjøre med formuesskatten? Det er de store spørsmålene som finansministeren fortsatt ikke svarer på.

Ole Erik Almlid

Adm. direktør i NHO