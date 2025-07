Hvorfor ikke formuesskatt på pensjon, Jens?

Markedsverdien av pensjonsavtaler er unntatt formuesskatt, men hvorfor er den det? Verdien på pensjonsavtaler kan være opp mot 100 millioner kroner, og jeg vil anta at pensjonsavtalene til Jens Stoltenberg er verdt mange titalls millioner.

Har du spart opp 15 millioner kroner til alderdommen, men er uten en lukrativ pensjonsavtale, betaler du 150.000 kroner i formuesskatt. Har du derimot en pensjonsavtale med en markedsverdi på 15 millioner kroner, betaler du ingen formuesskatt. Hvorfor er det rettferdig? Et bunnfradrag ville kunnet skjerme ordinære pensjonsavtaler for formuesskatt.

Enhver økonomistudent vil kunne filleriste den forsøksvise definisjonen av arbeidende kapital

Hvilke formuesobjekter det skal betales formuesskatt av, og hvordan staten verdsetter disse objektene, har store realøkonomiske konsekvenser. Eksempelvis er den ligningsmessige verdsettelsen av sekundærleiligheter blitt satt lik markedsprisen, og det har medført et dramatisk utsalg av sekundærleiligheter da formueskatten har gjort utleie av sekundærleiligheter ulønnsomt.

Forslaget fra Høyre om å bare fjerne formuesskatten på arbeidende kapital er uklokt. Enhver økonomistudent vil kunne filleriste den forsøksvise definisjonen av arbeidende kapital.

Det som er et bankinnskudd for deg er et innlån for en bank, penger som igjen lånes ut til bedrifter som trenger fremmedkapital. En bedrift har egenkapital og fremmedkapital, og til sammen utgjør dette kapitalstrukturen i bedriften. Arbeidende kapital må selvfølgelig hensynta alle selskapsformer, driftsmidler og ikke minst fremmedkapital som obligasjoner og gjeldsbrev.

Formuesskatten bidrar med rundt 34 milliarder kroner i årlige inntekter til staten, med andre ord litt mer enn halvparten av hva vi gir bort årlig gjennom bistandsbudsjettet. Hvis formuesskatten tas bort i sin helhet, slik vi i FrP foreslår, vil inndekningen komme gjennom kutt i byråkratiet, kutt i bistandsbudsjettet, kutt i subsidiene til havvind og batterifabrikker, stopp i elektrifiseringen av Nordsjøen og nedleggelse av fylkeskommunen – for å nevne noe.

Formuesskatten betales i dag av alle som har mer enn kr 1,7 millioner kroner i nettoformue. Skattesatsen er 1,0 prosent opptil 20 millioner kroner og 1,1 prosent for formue ut over 20 millioner kroner. Du trenger med andre ord ikke være spesielt rik før du må betale formuesskatt.