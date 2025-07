EU vil skattlegge giganter hardere

EU-kommisjonen vil neste uke legge frem et forslag til en ny skattemodell for bedrifter som har årlige bokførte inntekter over et visst beløp.

Ifølge Financial Times, som skal ha sett dokumenter som beskriver den nye skattemodellen, vil alle bedrifter med nettoinntekter over en viss størrelse, rammes av den nye skatten.

Den vil bli innkrevd uavhengig om selskapene har hovedkontor i EU eller ikke. Slik kan EU ramme amerikanske selskaper som har høy omsetning i Europa.

Gulv på 580 millioner

Hva skattesatsen vil være, skriver ikke avisen noe om, men forslaget skal bidra til å øke EUs årlige inntekter som i dag er på rundt 11.700 milliarder kroner.

Med netto inntekter mener man bedrifter med en omsetning på over 50 millioner euro, etter at subsidier og skattefordeler er trukket fra.

I norske kroner, med dagens kurs, betyr det bedrifter med mer enn 580 millioner kroner i nettoinntekt.

Forslaget vil bare bli iverksatt dersom alle medlemsstatene i EU stemmer for det.

Temu-avgift

EU planlegger også å innføre en avgift på pakker med varer som er sendt fra andre verdensdeler.

En slik avgift vil først og fremst ramme kinesiske bedrifter som selger billige varer til forbrukere i Europa, slik som Temu.

Byråkratene i Brussel ønsker også å skattlegge tobakksvarer hardere og innføre en avgift på elektroniske produkter til produsenter eller importører som i dag ikke er med i en nasjonal el-returordning.

Forslagene som Financial Times har lest, innebærer også en økning av satser for enkelte produkter som er avgiftsbelagt allerede.