Myndighetene tar også saken på alvor. Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, som er den første delstatsmyndigheten av sitt slag i Tyskland, har dannet et spesielt "influencer-team" for å granske denne scenen.

Deres fokus er ifølge Der Spiegel ikke de unge med noen få følgere som har reklamert for kremer eller klær, men "de store fiskene" – profesjonelle influencere som med høy kriminell energi forsøker å omgå enhver skatteplikt.

Det er snakk om aktører som tjener titusenvis av euro i måneden uten engang å ha et skattenummer – noe som indikerer massiv skatteunndragelse med viten og vilje, ikke bare opplevelsen av plutselig suksess.

Et av hovedproblemene for etterforskerne er at disse influencere ofte ikke har et fast arbeidssted. Mange melder flytting til utlandet, for eksempel Dubai, for å unngå skattemyndighetene når inntektene stiger.

Det er også vanskelig å bevise inntekter fra annonser i såkalte "storyer" som forsvinner etter 24 timer. Likevel har delstaten initiert etterforskningsmetoder for å spore og dokumentere reklamepartnerskap og inntekter på en bevissikker måte – metoder som andre land har latt seg inspirere av.

Skattemyndighetene fører allerede rundt 200 pågående straffesaker mot influencere bosatt i Nordrhein-Westfalen. I gjennomsnitt dreier det seg om høye femsifrede skattebeløp som er unndratt, men i enkelttilfeller er det snakk om millionbeløp.

Finansminister Marcus Optendrenk understreker at skatteunndragelse i stor skala dukker opp der penger tjenes i stor skala. Dette handler om moderne kriminalitet i den digitale tidsalderen, der myndighetene nå dykker ned i influencernes glitrende, men skjulte, økonomi.