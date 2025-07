Syntetiske aksjer – eksotisk eller smart?

GJESTEKOMMENTAR

Syntetiske aksjer gir ansatte eller investorer mulighet til å ta del i selskapets økonomiske utvikling – uten at de selv eier aksjene. Man investerer i en syntetisk aksjeavtale og «skygger» aksjen. Ved innløsning mottas gevinst eller tap basert på aksjens verdiutvikling.

Syntetiske aksjer er særlig nyttig der man ønsker å gi mulighet for medinvesteringer, uten å endre eierskapet eller ha minoritetsaksjonærer. For personer beskattes investeringen som kapitalinntekt med 22 prosent, betydelig lavere enn lønnsbeskatning av bonuser og skatt på aksjer.

Fordeler med syntetiske aksjer

Grunnen til at mange velger syntetiske aksjer er smidighet: Man behøver ikke utstede eller omsette aksjer, og man er utenfor aksjelovens regler. Samtidig er det en kapitalinvestering som gir rett til aksjens økonomiske avkastning. Det at investor ikke blir eier av selve aksjen gjør det mulig å tilby ordningen bredt – uten å påvirke stemmerett eller selskapskontroll. Man slipper også kompliserende omsetning av aksjene.

Syntetiske aksjer passer særlig godt i familieeide virksomheter hvor det er tradisjon for samlet eierskap. De passer også godt i konsernstrukturer hvor man ønsker å eie over 90 prosent for å kunne gi og motta konsernbidrag – og ellers hvor man ønsker en ren eierstruktur. Flere ganger har vi løst ut minoritetsaksjonærer som i stedet har mottatt syntetiske aksjer.

Siden man er utenfor aksjeloven kan syntetiske aksjer belånes nær ubegrenset via selgerkreditt. Man kan også kombinere med «Kruse Smith-modellen» hvor kreditten ettergis ved verdifall (ettergivelse lønnsbeskattes). I tillegg kan man bruke normrente (per i dag 5,3 prosent) på selgerkreditten.

Vi har også flere ganger fått bekreftet at gevinster fra investering i syntetiske aksjer via holdingselskap er skattefrie under fritaksmetoden. Ved senere utdelinger fra holdingselskapet vil det derimot utløses ordinær utbytteskatt på 37,84 prosent.

Skattemessig er syntetiske aksjer attraktive: Mens aksjebaserte bonuser beskattes som lønn (opptil 47,4 prosent pluss arbeidsgiveravgift), og aksjegevinster med 37,84 prosent, fikk vi bekreftet for et par år siden i en bindende forhåndsuttalelse at personer som investerer i syntetiske aksjer skal skattlegges med 22 prosent. Forklaringen er ganske enkel at dette ikke er aksjer, men en ordinær kapitalinntekt.