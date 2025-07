Norske skattebetalere er blitt langt flinkere til å sørge for at økonomien deres er ren og transparent. Bare på 15 år er andelen som har kjøpt tjenester med svart økonomi redusert fra nær 25 prosent til 6 prosent i fjor. Myndighetene har gjort en fremragende jobb, men enda er det et stykke å gå.

Den svarte økonomien anslås å være på formidable 85 milliarder kroner. Særlig er skatteundragelser utbredt innen kjøp av renholdstjenester. Hver femte husholdning som har vaskehjelp, betaler svart viser undersøkelser gjennomført av Skatteetaten.

La oss tygge litt på tallet 85 milliarder kroner. Det er et enormt høyt tall, men i norsk økonomi utgjør det bare 2,5 prosent av fastlandsøkonomien. Kanskje er det derfor vi ikke hører mer om den svarte økonomien under valgkampen?

Snarere hører vi løfter om kutt i inntektsskatten, kutt i formuesskatten, kutt i matmomsen og så videre. Kuttene må finansieres. Ikke alt kan tas fra avkastningen i Oljefondet. Det er ikke bærekraftig.

Norge vil trenge alle bidrag Karine Ugland Virik, Skattebetalerforeningen

Inntektene fra formuesskatten er forventet til 34,8 milliarder kroner neste år. Altså ville den anslåtte svarte økonomien kunne finansiere å kutte denne skatten alene.

Den vil også kunne finansiere et skattekutt på 12.000 kroner på inntektsskatten for alle skattebetalere, slik for eksempel Høyre har foreslått.

Skattebetalerforeningen mener politikerne i større grad bør rette søkelyset mot å styrke Skatteetatens skattekrim-enhet, fremfor å love skattekutt. Det ene ekskluderer ikke nødvendigvis det andre, men om politikerne sikrer finansiering for å få bukt med den store pengehaugen som unndras skatt hvert år, er løftene om skattekutt bærekraftige.

Å få bukt med svart økonomi er viktig av en rekke grunner. Den mest opplagte er selvsagt at det vil kunne redusere norske skattebetaleres skattebyrde. Det vil utjevne forskjeller i næringslivet hvor enkelte aktører ikke ønsker å være en del av spleiselaget, mens andre gjør det de kan. Og så bidrar det til en bærekraftig økonomi.

Norge vil trenge alle bidrag til spleiselaget den dagen oljeinntektene og Oljefondets avkastninger ikke lenger kan dekke hver femte krone av statsbudsjettet.

Til syvende og sist handler det om tillit. Vi trenger et skattesystem som har høy tillit i befolkningen. Tillit til at alle bidrar til vår felles velferd. Tillit til at de som forsøker å snike seg unna, ikke kommer langt med det.

Kanskje er det et upopulært valgløfte å skulle se flere av de potensielle velgerne i kortene, men det er sannelig et nødvendig et. Vis handlekraft og vis respekt for skattebetalernes penger.