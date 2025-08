Den store politiske skattejakten

Det viktigste med skattepolitikken må være at den er bærekraftig og sikrer at vi kan opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag; at det finnes et sikkerhetsnett for dem som av en eller annen grunn faller utenfor. Ingen vil evne å bli like rike som Røkke ved å være ufør eller arbeide som sykepleier – ei heller om inntekten ble gjort skattefri. Det politiske Norge kan ikke lenger neglisjere at foretaksomme folk, som ofte tar betydelig risiko, har stor verdi for nasjonen og den velferd som skapes i form av arbeidsplasser, skatteinntekter, innovasjon og ringvirkninger. Når disse lykkes, må vi heie på dem – og unne dem den velstand de oppnår og skattlegge dem etter evne.

Politisk valgflesk

Det later til at skatt er blitt mer politisk valgflesk enn forsvarlig finansiering av velferdsstaten. Vi ser tendensene også på andre områder, der partiene i valgkampen lover gull og grønne skoger. Skattelette er ofte et kort som kastes ut, men det har også vært fjerning av bompenger, strømprising, gratis ferger, gratis buss – og kanskje særlig aktuelt ved årets valg; skattelette til nærmest alle «vanlige folk» med stemmerett.

Dette er lite bærekraftig, for noen må gjøre opp regningen. Ved en slik overbudspolitikk som nå bedrives, gjør vi oss mer avhengige av de skattene som består – blant annet formuesskatten. I Nasjonalbudsjettet for 2025 uttrykker regjeringen sitt mål for skatte- og avgiftspolitikken slik:

«Skatter og avgifter gjør det mulig å finansiere velferdsordninger, slik at Norge kan forbli et trygt og godt land å bo i. Skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til rettferdig fordeling og legge til rette for vekst, verdiskaping, god helse og godt miljø i hele Norge».

Kveler verdiskapningen

Det er vanskelig å se at det regjeringen går til valg på skal bidra til vekst og verdiskapning. Skattepolitikken er tvert imot i ferd med å kvele verdiskapningen, ved at våre fremste verdiskapere skattes i hjel og må årelate sine virksomheter for å gjøre opp skatteregningen, eventuelt forlate landet. Potensielle nye verdiskapere flytter ut før de har skapt noe som helst her, i frykt for exit-beskatningen. Slik kan vi ikke ha det.

Så snart valget er over, bør det forsøkes å få til et bredt skattepolitisk forlik – der formuesskatten enten fjernes eller reduseres betydelig for de rikeste blant oss, og utbytteskatten reduseres til opprinnelig nivå (cirka 28 prosent). Som IMF skriver i sin siste konsultasjon overfor Norge den 26. juni 2025; en skattereform er nødvendig for å opprettholde fortsatt vekst. En forbedring av incentiver for arbeid og investeringer vil øke motstandskraften til skattesystemet. Skattelette for trygde- og arbeidsinntekt er ikke et incentiv for arbeid.