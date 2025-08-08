Tapsmaskinen skryter av formuesskatten

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 09.08.25.

Nettbutikken Oda (tidligere Kolonial.no) har vært en av de store fiaskoene innen norsk dagligvarehandel. Tapene har vært store, men solide investorer som Rasmussengruppen, Stenshagen Invest, Varner-familien, Pactum og svenske Kinnevik, samt Softbank, som har spyttet inn flere milliarder kroner, har reddet Oda fra konkurs.

Så sent som i 2024, måtte mannen bak selskapet, Karl Alveng Munthe-Kaas, gå av som daglig leder.

I stedet for at det ble skapt verdier, måtte kapital pumpes inn for å redde skuta.

Formue var det ikke mye snakk om.

Les også Hausser formuesskatten i Ap-video – Formuesskatten har aldri vært et problem, sier den tidligere Oda-sjefen. Fem uker før valget fronter han Arbeiderpartiets skattepolitikk i partiets egne kanaler.

Likevel står Munthe-Kaas i disse dager frem, sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap), og skryter av formuesskatten. «Som gründer har jeg aldri sett formuesskatten slå inn som et konkret problem. Gjennom de 12 årene vi satte opp Oda, så var det aldri et problem eller tema», sier Munthe-Kaas.

Han har også sagt at rike personer som flytter til Sveits «løper milliardærenes ærend».

Nå boltrer han seg i podcasten Youngstorget med Stoltenberg og Brenna.

Poenget er at Oda stadig tapte penger, slik at det ikke ble skapt formuer, og følgelig var det heller ikke mulig eller ønskelig å ta ut utbytter fra Oda for å betale formuesskatt.

Skatt var ikke et tema.

Munthe-Kaas sier at hvis man fjerner formuesskatten, «så må man øke andre skatter som er mye mer skadelige, som inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt».

Les også Oda har tapt 1,4 milliarder siden oppstart Matleveringsselskapet Oda Norway tapte 204 millioner kroner i fjor, etter både fusjon og sjåførmangel. Dermed har de hatt sitt tiende år med tap siden oppstart.

Han har ikke forstått hva det går om. Selskapsskatten er variabel, og avhengig av at det er et overskudd å betale skatt av, og arbeidsgiveravgiften er også avhengig av at lønninger skapes.

Munthe-Kaas behøvde ikke å bekymre seg over eierbeskatningen, for det er medinvestorene som tar regningen.

Skulle Oda, som også har Rema 1000 på eiersiden, fortsette med underskudd på driften, kan det likevel bli formuesskatt hvis eierne finansierer opp selskapet.

Det er akkurat det som irriterer investorene.

Oda har tapt mye penger i Tyskland og Finland, men Karl Alveng Munthe-Kaas fikk likevel i 2023 prisen «Årets leder». Tapet det året var 258 millioner kroner.

Han kan selvfølgelig være en tilhenger av dagens regjering, men å lovprise formuesskatten er drøyt. Nesten bondefangeri. Stoltenberg og Brenna gliste godt.