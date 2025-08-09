Dommen fra tingretten er ikke rettskraftig (kan ankes). Saken er likevel av stor interesse, da den setter begrensninger for praksisendringer fra skatteetatens side. Myndighetene kan ikke endre en konsistent forvaltningspraksis med virkning bakover i tid.

I utgangspunktet skal kantineoperatøren beregne merverdiavgift på vederlaget som mottas for salg av varer og tjenester. Lenge har det imidlertid vært praksis at det ikke skal beregnes merverdiavgift på kantinebidraget, forutsatt at bidraget ikke er direkte knyttet til reduksjon av prisene i kantinen eller til for eksempel antall serverte måltider. Forståelsen har vært at dette gjelder generelt, uavhengig av hvordan brukerbetalingen er organisert – altså om de ansatte betaler direkte til kantineoperatøren eller til arbeidsgiver gjennom lønnstrekk.

I saken som var til behandling ved Oslo tingrett, anfører staten at det er en betingelse at de ansatte betaler for maten direkte til kantineoperatøren dersom kantinebidraget ikke skal være avgiftspliktig. Der hvor arbeidsgiver foretar lønnstrekk, skal altså kantinebidraget anses som avgiftspliktig vederlag for kantinetjenester.

Ikke vederlag

Tingretten foretar en grundig gjennomgang av alle rettskildene som omhandler den avgiftsmessige behandlingen av kantinebidrag, og finner at det frem til 2019 forelå en konsistent forvaltningspraksis som innebar at faste kantinebidrag ikke var å anse som vederlag for kantinetjenester. Dette var uavhengig av hvilken driftsmodell som var valgt for kantinen, og uavhengig av om brukerne betalte direkte til kantineoperatøren eller via lønnstrekk. Retten finner videre at det tidligst fra 2022 forelå uttalelser og vedtak som kunne tilsi en endring av forvaltningspraksis, slik at valgt modell for brukerbetaling har betydning for avgiftsplikten.

Som nevnt gikk vedtaket om etterberegning helt tilbake til 2018, flere år før retten mente at det var grunnlag for å si at det kunne foreligge ny forvaltningspraksis. Retten fant imidlertid at det heller ikke var grunnlag for etterberegning for perioden fra og med 2022, som følge av at den uriktige lovforståelsen for hoveddelen av vedtaket kunne ha påvirket skattekontorets vurdering av om det var riktig å treffe vedtak om etterberegning. Vedtaket blir derfor opphevet i sin helhet.

I denne saken var det ikke nødvendig for tingretten å ta stilling til om forvaltningspraksisen om at det ikke skal beregnes merverdiavgift av kantinebidrag, uavhengig av hvordan brukerbetalingen er organisert, er så fast og langvarig at det krever lovendring før det kan beregnes merverdiavgift på kantinebidrag. Dette spørsmålet er altså fortsatt ubesvart. Dommen gir heller ikke endelig svar på om det faktisk har skjedd en endring av forvaltningspraksis, og i så fall om endringen skal få virkning fra 2022 eller et annet tidspunkt.

Det er uheldig at reglene knyttet til avgiftsbehandlingen av kantinebidrag er uklare, så her bør Finansdepartementet komme på banen og orientere om hva de mener er gjeldende rett, og eventuelt få lovgiver til å innføre nye regler.