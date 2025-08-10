Skatten som stengte døren

Nabokontoret i Forskningsparken ble stille over natten. Der det i månedsvis hadde summet av samtaler, testing og idémyldring, satt nå ingen. Det sto fortsatt noen tomme kaffekopper på pultene – som om de bare hadde gått ut for å hente lunsj. Men de kom ikke tilbake. Hele teamet hadde flyttet til Sveits.
Det var ikke snakk om konkurs. Tvert imot: Dette var en gjeng med kompetente, hardtarbeidende gründere som var i ferd med å bygge et lovende medtech-selskap. De hadde fått på plass tidlig finansiering, vist teknologisk gjennombrudd og begynt å hente inn større kapital. Men med kapital kom også formuesskatt – på aksjeverdier de ikke kunne bruke til å betale skatt med. Og med den nye exitskatten på toppen, måtte de ta et valg: vente, og risikere å bli sittende fast, eller flytte nå mens verdiene fortsatt var lave.
De flyttet.
Vi må løfte denne stillheten inn i valgkampen
Norske gründere starter ofte med mye risiko og lite lønn. Når en startup lykkes, skjer verdiveksten raskt – men aksjene gir sjelden kontantutbytte. Likevel behandles verdiene som realisert formue i skattesystemet. Det betyr at du som gründer må betale skatt på noe du ikke har fått penger for – og med 90 prosents sannsynlighet aldri får.
Formuesskatten er i seg selv krevende for gründere. Exitskatten som ble innført i 2024 forverret situasjonen dramatisk. Den sier i praksis: Hvis du noen gang vil vurdere å flytte, bør du gjøre det før verdiene vokser. Det tvinger frem en avgjørelse lenge før suksessen er et faktum – og lenge før selskapet kan begynne å betale tilbake til samfunnet.
Dette er dårlig politikk, og det er dårlig økonomi.
Gründerne som forlot kontoret i Forskningsparken var ikke bare én suksesshistorie i emning – de kunne blitt seks–syv nye selskaper. For slik fungerer det: Når en gründer lykkes, starter de gjerne på nytt. De investerer i andre selskaper, bygger team, sprer kunnskap og kapital videre i økosystemet.
Når de nå bor i Sveits, er det sannsynlig at deres neste selskaper også vil bli startet der. At deres investeringer går til det sveitsiske – ikke norske – innovasjonsmiljøet.
Dette er ikke et marginalt tap. Det er tap av fremtidig verdiskaping, eksportinntekter og arbeidsplasser. Og det skjer stille – ett tomt kontor om gangen.
Det norske velferdssamfunnet er bygget på verdiskaping. I fremtiden må denne i større grad komme fra ny teknologi, nye løsninger og nye eksportnæringer. Da må vi beholde de som faktisk skaper denne veksten – ikke gjøre dem til skatteflyktninger.
Ingen gründere forventer skattefritak. Men de trenger forutsigbarhet, logikk og et system som forstår at papirverdier ikke kan betale regninger. Å skattlegge gründere som om de er milliardærer før de har tjent sin første million, er ikke rettferdig – og det er ikke bærekraftig.
Jeg går fortsatt forbi kontoret iblant. Det står tomt. En påminnelse om hva vi mistet – og hva vi fortsatt risikerer å miste. Men det kunne like gjerne vært fullt. Med et skattesystem som skaper grobunn i stedet for å utarme initiativ, kunne døren fortsatt vært åpen.
Det er ikke for sent å snu. Men vi må lytte – til stillheten.
Og vi må løfte denne stillheten inn i valgkampen. Skatt på verdiskaping og entreprenørskap er ikke bare et nisjetema for de få – det handler om Norges fremtid som innovasjonsnasjon. Derfor bør dette bli et av de viktigste temaene i årets valg. Hvem vil satse på gründerne – og hvem tør å gjøre noe med et skattesystem som nå skremmer bort de som skal lage morgendagens arbeidsplasser?
Rolf Assev
Styreleder og medgrunnlegger i Carbon Dynamics