Skatten som stengte døren

Nabokontoret i Forskningsparken ble stille over natten. Der det i månedsvis hadde summet av samtaler, testing og idémyldring, satt nå ingen. Det sto fortsatt noen tomme kaffekopper på pultene – som om de bare hadde gått ut for å hente lunsj. Men de kom ikke tilbake. Hele teamet hadde flyttet til Sveits.

Det var ikke snakk om konkurs. Tvert imot: Dette var en gjeng med kompetente, hardtarbeidende gründere som var i ferd med å bygge et lovende medtech-selskap. De hadde fått på plass tidlig finansiering, vist teknologisk gjennombrudd og begynt å hente inn større kapital. Men med kapital kom også formuesskatt – på aksjeverdier de ikke kunne bruke til å betale skatt med. Og med den nye exitskatten på toppen, måtte de ta et valg: vente, og risikere å bli sittende fast, eller flytte nå mens verdiene fortsatt var lave.

De flyttet.

Vi må løfte denne stillheten inn i valgkampen

Norske gründere starter ofte med mye risiko og lite lønn. Når en startup lykkes, skjer verdiveksten raskt – men aksjene gir sjelden kontantutbytte. Likevel behandles verdiene som realisert formue i skattesystemet. Det betyr at du som gründer må betale skatt på noe du ikke har fått penger for – og med 90 prosents sannsynlighet aldri får.

Formuesskatten er i seg selv krevende for gründere. Exitskatten som ble innført i 2024 forverret situasjonen dramatisk. Den sier i praksis: Hvis du noen gang vil vurdere å flytte, bør du gjøre det før verdiene vokser. Det tvinger frem en avgjørelse lenge før suksessen er et faktum – og lenge før selskapet kan begynne å betale tilbake til samfunnet.

Dette er dårlig politikk, og det er dårlig økonomi.

Les også La oss få Sam Eyde tilbake fra Sveits Norge har gått fra eventyrlyst til komfortabel forvaltning, mener Rolf Assev i StartupLab. Han vil ha gründerånden fra forrige århundreskifte tilbake.

Gründerne som forlot kontoret i Forskningsparken var ikke bare én suksesshistorie i emning – de kunne blitt seks–syv nye selskaper. For slik fungerer det: Når en gründer lykkes, starter de gjerne på nytt. De investerer i andre selskaper, bygger team, sprer kunnskap og kapital videre i økosystemet.