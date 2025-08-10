Meninger

Skatten som stengte døren

Ingen gründere forventer skattefritak. Men de trenger forutsigbarhet, logikk og et system som forstår at papirverdier ikke kan betale regninger, skriver Rolf Assev.

Publisert 10. aug.
Article lead
ANGÅR ALLE: Skatt på verdiskaping og entreprenørskap er ikke bare et nisjetema for de få – det handler om Norges fremtid som innovasjonsnasjon, skriver Rolf Assev. Foto: Thomas Bjørnflaten
Rolf Assev
Styreleder og medgrunnlegger i Carbon Dynamics
Nabokontoret i Forskningsparken ble stille over natten. Der det i månedsvis hadde summet av samtaler, testing og idémyldring, satt nå ingen. Det sto fortsatt noen tomme kaffekopper på pultene – som om de bare hadde gått ut for å hente lunsj. Men de kom ikke tilbake. Hele teamet hadde flyttet til Sveits.

Det var ikke snakk om konkurs. Tvert imot: Dette var en gjeng med kompetente, hardtarbeidende gründere som var i ferd med å bygge et lovende medtech-selskap. De hadde fått på plass tidlig finansiering, vist teknologisk gjennombrudd og begynt å hente inn større kapital. Men med kapital kom også formuesskatt – på aksjeverdier de ikke kunne bruke til å betale skatt med. Og med den nye exitskatten på toppen, måtte de ta et valg: vente, og risikere å bli sittende fast, eller flytte nå mens verdiene fortsatt var lave.

De flyttet.

Vi må løfte denne stillheten inn i valgkampen

Norske gründere starter ofte med mye risiko og lite lønn. Når en startup lykkes, skjer verdiveksten raskt – men aksjene gir sjelden kontantutbytte. Likevel behandles verdiene som realisert formue i skattesystemet. Det betyr at du som gründer må betale skatt på noe du ikke har fått penger for – og med 90 prosents sannsynlighet aldri får.

Formuesskatten er i seg selv krevende for gründere. Exitskatten som ble innført i 2024 forverret situasjonen dramatisk. Den sier i praksis: Hvis du noen gang vil vurdere å flytte, bør du gjøre det før verdiene vokser. Det tvinger frem en avgjørelse lenge før suksessen er et faktum – og lenge før selskapet kan begynne å betale tilbake til samfunnet.

Dette er dårlig politikk, og det er dårlig økonomi.

Gründerne som forlot kontoret i Forskningsparken var ikke bare én suksesshistorie i emning – de kunne blitt seks–syv nye selskaper. For slik fungerer det: Når en gründer lykkes, starter de gjerne på nytt. De investerer i andre selskaper, bygger team, sprer kunnskap og kapital videre i økosystemet.

Når de nå bor i Sveits, er det sannsynlig at deres neste selskaper også vil bli startet der. At deres investeringer går til det sveitsiske – ikke norske – innovasjonsmiljøet.

Dette er ikke et marginalt tap. Det er tap av fremtidig verdiskaping, eksportinntekter og arbeidsplasser. Og det skjer stille – ett tomt kontor om gangen.

Det norske velferdssamfunnet er bygget på verdiskaping. I fremtiden må denne i større grad komme fra ny teknologi, nye løsninger og nye eksportnæringer. Da må vi beholde de som faktisk skaper denne veksten – ikke gjøre dem til skatteflyktninger.

Ingen gründere forventer skattefritak. Men de trenger forutsigbarhet, logikk og et system som forstår at papirverdier ikke kan betale regninger. Å skattlegge gründere som om de er milliardærer før de har tjent sin første million, er ikke rettferdig – og det er ikke bærekraftig.

Jeg går fortsatt forbi kontoret iblant. Det står tomt. En påminnelse om hva vi mistet – og hva vi fortsatt risikerer å miste. Men det kunne like gjerne vært fullt. Med et skattesystem som skaper grobunn i stedet for å utarme initiativ, kunne døren fortsatt vært åpen.

Det er ikke for sent å snu. Men vi må lytte – til stillheten.

Og vi må løfte denne stillheten inn i valgkampen. Skatt på verdiskaping og entreprenørskap er ikke bare et nisjetema for de få – det handler om Norges fremtid som innovasjonsnasjon. Derfor bør dette bli et av de viktigste temaene i årets valg. Hvem vil satse på gründerne – og hvem tør å gjøre noe med et skattesystem som nå skremmer bort de som skal lage morgendagens arbeidsplasser?

