Én tydelig og samlet stemme mot formuesskatt

Formuesskatten i Norge har vært et hett tema lenge – ikke bare blant de rikeste eller de største selskapene. I årevis har små og mellomstore bedrifter (SMB), gründere og familieeide virksomheter over hele landet advart mot konsekvensene: Urettferdig konkurranse, svekket eierskap og arbeidsplasser som står i fare.

Nå ser vi et historisk vendepunkt. NHO-direktøren går nå, på vegne av hele det organiserte næringslivet, tydelig ut mot dagens skattesystem.

Dette er ikke lenger en smal konflikt mellom noen få interesser. Hele bredden av norsk næringsliv – fra hjørnesteinsbedrifter i distriktene til toppen i NHO – peker nå i samme retning og sender et klart signal til Stortinget:

«Hvis vi fortsetter med et slikt skattesystem, mister vi flere av de private eierne vi trenger for å øke innovasjonskraften i Norge.»

Dette sitatet til NHO-direktør Ole Erik Almlid i et sommerintervju i Finansavisen oppsummerer det SMB-Norge har kjent på kroppen i lang tid. Vi merker konsekvensene direkte: Investeringer som stopper opp, arbeidsplasser som forsvinner, familiebedrifter som må selges – og dyktige folk som gir opp å bygge noe for neste generasjon.

Når NHO nå løfter dette så tydelig, blir det klart: Dette handler ikke om «store mot små», men om et samlet norsk næringsliv som peker på et systemproblem.

Det er alvorlig når alle næringslivsorganisasjoner og tusenvis av SMB-ledere sier det samme: Skattepolitikken i Norge gjør at norskeide arbeidsplasser blir flagget ut – og at vi sakte, men sikkert ødelegger vårt eget grunnlag for verdiskaping.

Når norske eiere blir behandlet dårligere enn utenlandske gjennom skattesystemet, står konkurranseevnen vår på spill.

Denne debatten har nå kulminert i en rettssak mot staten – der jeg selv har blitt frontfigur. Men dette handler ikke lenger om én persons kamp. Dette er blitt en prinsippsak for verdiskapere og lokalsamfunn i hele landet:

Hvilke forutsigbare rammer skal norske eiere ha for å tørre å investere og skape jobber?

Skal staten lytte til de som faktisk bygger landet – eller se bort fra at et samlet næringsliv nå sier stopp?

Rettssaken handler først og fremst om rettferdighet, men også om hva slags samfunn vi vil ha: Vil vi at folk skal skape, bygge og eie verdiskaping lokalt – også i fremtiden?

Signalet fra NHO gir saken ekstra tyngde – ikke fordi de «tar over ordet», men fordi de, sammen med SMB-Norge, gir ny kraft til en debatt som politikerne ikke lenger kan vri seg unna.

Den brede enigheten viser at skattepolitikken i Norge ikke bør være et spørsmål om parti eller ideologi – dette handler om fremtiden til landet vårt. Nå forventer jeg – sammen med hele mitt nettverk, NHO, SMB-Norge og verdikjeden av arbeidsplasser – at de folkevalgte tar ansvar og kommer med løsninger. Vi har ikke tid til flere utsettelser.

Vi fortsetter kampen fordi dette handler om mer enn oss personlig. Det handler om alle som ønsker et sterkt, norskeid næringsliv, levende lokalsamfunn og trygghet for investeringer – også for de som kommer etter oss.

Lars Oscar Øvstegård

Småbedriftseier