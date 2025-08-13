Hvorfor lyver Oda-gründeren?

I en kampanjevideo fra Arbeiderpartiet fremsetter Oda-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas et utsagn som er et skoleeksempel på den sofistikerte halvsannheten enkelte av de smarteste sosialistiske lederne har spesialisert seg på: å fortelle bare en del av sannheten, slik at helhetsbildet blir fullstendig misvisende – selv om hvert enkelt utsagn isolert sett kan være sant.

Det groveste eksemplet på denne typen «løgn» er når LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad hevder at det finnes 1.600 milliarder kroner i ubeskattede midler i norske aksjeselskaper som bør beskattes. Han vet utmerket godt at mesteparten av dette er bundet i maskiner, lastebiler, varelagre og pågående prosjekter – og at dersom alt dette ble tatt ut som utbytte, ville norske aksjeselskaper kollapse og arbeidsplassene forsvinne over natten.

Resultatet er at selskapene vi skal leve av etter oljen, i stedet gradvis selges til utlandet

Han vet også at den egenkapitalen han sikter til allerede er beskattet gjennom overskuddsskatten, bygget opp over mange år. Smart formulert, men dypt uredelig.

Hvordan «lyver» så Munthe-Kaas? Han hevder at «nesten ingen startups betaler formuesskatt» og at dette derfor ikke er et problem for dem. Men når vi vet at det for tiden er et nær samlet gründeropprør mot skatteregimet – og at om lag 95 prosent av de samme gründerne hverken betaler formuesskatt i dag eller noen gang vil gjøre det – er det åpenbart at problemet ligger et annet sted. Ifølge Norwegian Alliance for Startups and Tech (NAST) mener ni av ti medlemsbedrifter at vi har en dårlig skatteramme for vekst, samt at formueskatten og exitskatten gjør det vanskeligere å skalere fra Norge.

Det Munthe-Kaas «glemmer» å si, er at den store utfordringen for vanlige oppstartsbedrifter ikke nødvendigvis er at de selv betaler formuesskatt, men at tilgangen på risikokapital har stupt som følge av investorflukt. Ifølge Shifter er nedgangen hele 70 prosent. Mange investorer, meg selv inkludert, som fortsatt bor i Norge, har helt eller delvis sluttet å investere i norske oppstartsbedrifter på grunn av skatteregimet. Dette er dypt skadelig for både oppstartsbedrifter og vekstselskaper.

Han sier også at dersom man ikke får kapital på grunn av formuesskatten, bør man «gå tilbake og se på forretningsideen eller presentasjonen sin». Problemet er jo nettopp at ingen kan forutsi hvilke oppstartsbedrifter som blir suksesshistorier – derfor må flest mulig få kapital, for å sikre fremtidige vinnere for AS Norge. Da jeg startet 24SevenOffice, ble jeg nærmest ledd ut for å tro at skybasert programvare ville slå an. I dag er nesten all bedriftsprogramvare på vei til skyen.

Munthe-Kaas nevner heller ikke at skatteregimet har gjort det nødvendig å innføre en ekstrem exitskatt for å tvinge investorer til å bli i landet. Dette gjør det tilnærmet umulig å hente utenlandske co-foundere med spesialkompetanse – de vil jo i så fall også bli «låst» inne i Norge.