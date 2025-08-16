Søkelys på tilleggsskatt

GJESTEKOMMENTAR
Det er ikke et vilkår for tilleggsskatt at skattyter hadde til hensikt å unndra skatt. Rene slurvefeil og misforståelser kan også medføre tilleggsskatt.
Det er enkelte unntak fra tilleggsskatt. Det skal ikke ilegges tilleggsskatt hvis den skattepliktiges forhold må anses unnskyldelig – for eksempel hvis feilen skyldes sykdom, uerfarenhet mv. Det skal videre ikke ilegges tilleggsskatt hvis feilen skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil. Dette alternativet praktiseres strengt.
I SATS-dommen fra 2019 ble det ilagt 20 prosent tilleggsskatt når selskapet hadde glemt å tilbakeføre en regnskapsmessig nedskrivning skattemessig. Inntekten ble dermed 549 millioner kroner for lav. Lagmannsretten mente at selv om forholdet var påfallende og skattekontoret hadde etterspurt nærmere dokumentasjon, var ikke feilen åpenbar så lenge fradragsføringen kunne ha hatt en plausibel forklaring. Dommen slapp ikke inn for Høyesterett.
Skrivefeil eller menneskelig svikt?
11. juni 2025 kom en ny dom fra lagmannsretten, som gjaldt et lignende tilfelle. Ved tilbakeføring av utbytte ved utfyllingen av skattemeldingen kom man i skade for å klikke på feil alternativ i en rullegardinmeny i årsoppgjørsprogrammet, slik at det feilaktig ble krevet et skattemessig fradrag på 155,6 millioner kroner.
Oslo tingrett la til grunn at det forelå en åpenbar skrivefeil, og opphevet tilleggsskatten på 20 prosent. Borgarting lagmannsrett la derimot til grunn at feilen skyldtes menneskelig svikt fordi man valgte feil alternativ fra nedtrekksmenyen, og at dette fremstår som noe annet enn en skrivefeil.
De fleste vil vel finne dette resultatet sterkt urimelig. Vi får håpe lagmannsrettens dom blir anket til Høyesterett. Uansett bør du bruke god tid til kontroll og kvalitetssikring av skattemeldingen for å fange opp eventuelle feil ved utfyllingen.
Frivillig retting av skattemeldingen
Hvis du gir uriktige eller mangelfulle opplysninger i skattemeldingen, og dette fører til at du betaler for lite skatt, kan du bli ilagt tilleggsskatt. Dette gjelder ikke hvis du retter skattemeldingen før skattemyndighetene oppdager feilen. Egenrettingen må være frivillig, og skal ikke være en følge av kontrolltiltak fra skattemyndighetene.
Ordningen har vært mye brukt, og undersøkelser fra 2007 til 2020 viser at nesten 4.000 personer benyttet seg av ordningen med frivillig retting. Resultatet er at over 80 milliarder kroner i formue og nærmere 3 milliarder kroner i inntekt har kommet til beskatning. Resultatene ville trolig ikke vært oppnådd uten insentivet som ordningen gir. Undersøkelser viser også at de som benytter frivillig retting ofte etterlever skattereglene senere.
Finansdepartementet sendte høsten 2024 ut et høringsforslag om å stramme inn ordningen med frivillig retting, slik at unntaket fra tilleggsskatt skal følge reglene for egenretting. Dette medfører at unntaket fra tilleggsskatt kun skal gjelde i tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen. I dag gjelder ordningen for ti år.
Det foreslås videre at unntaket fra tilleggsskatt heller ikke kan påberopes når det foreligger skjerpende omstendigheter som medfører tilleggsskatt på over 20 prosent, selv om rettingen skjer innenfor treårsfristen.
Forslaget til innstramming begrunnes med at utvekslingen av skatteinformasjon mellom land har blitt vesentlig bedre de senere årene.
Høringsfristen var 9. januar 2025. Det har kommet inn 17 høringssvar. Skattedirektoratet og Tolletaten støttet forslaget. Det er interessant å se at de 15 andre høringssvarene mente at forslaget burde skrinlegges eller utredes nærmere.
Merk deg atdersom lovforslaget fremmes, er det en mulighet for at nye regler kan tre i kraft allerede samme dag som statsbudsjettet for 2026 blir fremlagt i midten av oktober 2025.