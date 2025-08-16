Søkelys på tilleggsskatt

GJESTEKOMMENTAR

Det er ikke et vilkår for tilleggsskatt at skattyter hadde til hensikt å unndra skatt. Rene slurvefeil og misforståelser kan også medføre tilleggsskatt.

Det er enkelte unntak fra tilleggsskatt. Det skal ikke ilegges tilleggsskatt hvis den skattepliktiges forhold må anses unnskyldelig – for eksempel hvis feilen skyldes sykdom, uerfarenhet mv. Det skal videre ikke ilegges tilleggsskatt hvis feilen skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil. Dette alternativet praktiseres strengt.

I SATS-dommen fra 2019 ble det ilagt 20 prosent tilleggsskatt når selskapet hadde glemt å tilbakeføre en regnskapsmessig nedskrivning skattemessig. Inntekten ble dermed 549 millioner kroner for lav. Lagmannsretten mente at selv om forholdet var påfallende og skattekontoret hadde etterspurt nærmere dokumentasjon, var ikke feilen åpenbar så lenge fradragsføringen kunne ha hatt en plausibel forklaring. Dommen slapp ikke inn for Høyesterett.

Skrivefeil eller menneskelig svikt?

11. juni 2025 kom en ny dom fra lagmannsretten, som gjaldt et lignende tilfelle. Ved tilbakeføring av utbytte ved utfyllingen av skattemeldingen kom man i skade for å klikke på feil alternativ i en rullegardinmeny i årsoppgjørsprogrammet, slik at det feilaktig ble krevet et skattemessig fradrag på 155,6 millioner kroner.

Oslo tingrett la til grunn at det forelå en åpenbar skrivefeil, og opphevet tilleggsskatten på 20 prosent. Borgarting lagmannsrett la derimot til grunn at feilen skyldtes menneskelig svikt fordi man valgte feil alternativ fra nedtrekksmenyen, og at dette fremstår som noe annet enn en skrivefeil.