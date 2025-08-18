Raser etter ny skattereform

De siste årene har en rekke nordmenn forlatt fedrelandet til fordel for Sveits. Nå står en foreslått skattereform i Sveits for tur, den splitter landet og kan ende i folkeavstemning, skriver Financial Times.

Sveits står midt i en opphetet debatt om en historisk skattereform som vil avskaffe dagens system med felles beskatning av ektepar. Reformen vil i stedet innføre individuell beskatning for voksne, uavhengig av sivilstatus. Forslaget har utløst sterke reaksjoner fra både politiske partier, næringsliv og familier.

Straffer ektepar

«Debatten virker ved første øyekast som en teknisk diskusjon om skatt. Men argumentene speiler dype forskjeller i syn på familie og statens rolle», sier Thomas Hug, partner i Deloitte.

Tilhengerne mener dagens ordning straffer ektepar med to inntekter, ofte med kvinnen som «andreinntekt», og dermed forsterker et tradisjonelt familieideal.

Motstanderne, bestående av blant andre SVP, Senterpartiet og evangeliske grupper, hevder derimot at reformen svekker eninntektsfamilier, gjør det vanskeligere for hjemmeværende foreldre og vil overbelaste skattemyndighetene med 1,7 millioner nye selvangivelser.

Økt BNP-vekst

Regjeringen anslår at reformen kan øke arbeidsstyrken med 60.000 personer og løfte BNP med én prosent. Samtidig vil skatteinntektene falle med rundt 1 milliard sveitserfranc årlig.

«Den nåværende situasjonen skaper et reelt dilemma for par med to karrierer, og særlig for kvinner», mener Heather Cairns-Lee, professor ved IMD i Lausanne.

Flere peker også på at systemet har ført til «skilsmisser for skatten» og seremonier uten juridisk ekteskap, nettopp for å unngå høyere skatt.

Selv om parlamentet har gitt grønt lys, ventes forslaget å havne i en folkeavstemning. Dersom motstanderne ikke klarer å samle 50.000 underskrifter, kan åtte kantoner likevel tvinge fram en nasjonal votering.