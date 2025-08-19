Polens skattepolitikk viser vei for Norge

Finansavisens intervju med Stein Christian Knutsen løfter frem et viktig perspektiv: hvordan målrettet skattepolitikk har bidratt til Polens vekst og økonomiske fremgang. Fra å være en utvandrernasjon i kjølvannet av EU-innmeldingen på 2000-tallet, har landet klart å snu en massiv hjerneflukt til kompetansetilgang og hjemvending. Ikke med straffetiltak, men gjennom smarte incentiver. Det er en historie som fortjener mer oppmerksomhet – og refleksjon, særlig i lys av den norske debatten om utflytting og gründerskap.

Det er ikke et skattehull. Det er et incentiv til å bli, bygge og bidra lokalt, selv i globale markeder

Myndighetene har gjort det attraktivt å jobbe fra Polen – selv når kunden sitter i London, New York eller Oslo. De har ikke bare redusert selskaps- og inntektsskatten for å tiltrekke seg investorer og bedrifter. En sentral, men ofte oversett detalj, er hvordan de også har laget egne skatteregimer for enkeltpersonforetak – særlig innen teknologi og eksporttjenester.

Les også Finans- og Høyre-veteran: – Vi skulle ha presset hardere på formuesskatten – Man fremstår ikke som et samkjørt lag, sier Høyre- og finansveteran Jon Gunnar Pedersen om borgerlig side tre uker før valget. Spesielt to saker irriterer ham.

I dag kan en polsk IT-utvikler drive som selvstendig næringsdrivende og skatte kun 12 prosent av inntekten sin. DevOps og systemadministrasjon? 8,5 prosent. Rekruttering, HR og rådgivning? Rundt 15–17 prosent. Det er ikke et skattehull. Det er et incentiv til å bli, bygge og bidra lokalt, selv i globale markeder.

Det er lett å tro at Polens fremgang skyldes lavere kostnadsnivå. Men mange glemmer hvor mye landet har investert i utdanning og teknologisk infrastruktur. Ifølge Eurostat uteksaminerer Polen årlig nesten like mange IKT-studenter som Tyskland – et land med dobbelt så mange innbyggere.

I dag finner du solide IT-utviklingsmiljøer i byer som Kraków, Gdańsk og Warszawa. Internasjonale selskaper som Amazon, Google, Intel og Samsung bygger kompetansebaser der. Og det skjer ikke på grunn av lønn, men på grunn av kvalitet.

Les også Forsvarer Oda-gründeren: – Skatt er ikke det viktigste Debatten rundt formuesskatt er mer skadelig enn skatten i seg selv, mener seriegründer Murshid Ali: – Da begynner det å bli farlig.

I min egen hverdag, som leder for et selskap som hjelper nordiske selskaper med å bygge teknologiteam i Polen, ser jeg det tydelig: Den polske arbeidsstyrken er sulten, dyktig og fremtidsorientert. Universitetene utdanner sterke kandidater i stor skala. Engelskkunnskapene er høye. Og viktigst av alt – folk har lyst til å bli i Polen.

Polen har forstått noe Norge ikke har: Skal du beholde kompetanse og kapital, må du gjøre det attraktivt å bli. I stedet for å straffe utflytting, har Polen innført målrettede incentiver som gjør det gunstig å jobbe lokalt for globale markeder, særlig innen teknologi. Det har skapt arbeidsplasser, hjemvendt kompetanse og økonomisk vekst.

Norge står i dag med det motsatte problemet: for få teknologer, svake incentiver og lite forutsigbare rammebetingelser. Når både investorer og teknologibedrifter nå søker vekstvilkår i utlandet, bør det vekke mer enn bekymring, det bør vekke handling.

Stian Mundal

Ledende partner i Two Hundred Company Norge