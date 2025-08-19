Formuesskatt: Kan gå mot masseflukt av rikinger

Innføring av formuesskatt kan føre til millionærflukt fra Storbritannia, melder Bloomberg.

I en undersøkelse finansrådgivningsfirmaet Arton Capital har utført blant britiske millionærer, signaliserer mer enn halvparten av respondentene at de trolig vil forlate Storbritannia hvis Labour-regjeringen innfører en ny formuesskatt.

Rundt 60 prosent svarer dessuten at de tror de vil få høyere livskvalitet utenlands.

Nær halvparten av de spurte millionærene som stemmer Labour, indikerer også at de ville vært mer tilbøyelige til en utflytting dersom en ny skatt innføres.

Helst lav skatt og engelsk

USA topper listen over landene de velstående britene vil til ved en potensiell utflytting.

På plassene etter følger Canada, Australia og De forente arabiske emirater, noe som indikerer at millionærene vil foretrekke lavskatteland og engelskspråklige land.

Emiratene ble også John Fredriksens valg da han valgte å forlate London, mens Tor Olav Trøim valgte Monaco.

– Én ting er klart

– Storbritannia er ved et vippepunkt, sier Armand Arton, adm. direktør i Arton Capital, ifølge Bloomberg.

– Det er mange konsekvenser ved introduksjonen av en skatt, men én ting er klart: Jo lenger uforutsigbarheten vedvarer, desto større er risikoen for å miste kapital, talent og langsiktige investeringer til land som tilbyr større sikkerhet for enkeltpersoner, familier og deres fremtid.

«Selv om regjeringen ikke skulle innføre en årlig formuesskatt, kan det å holde muligheten åpen i månedsvis undergrave det inntrykket av stabilitet som lenge har vært en britisk styrke — og dermed bidra til en økt utvandring,» skrev Financial Times på lederplass tidligere i sommer.

Avisen viste til at rike flykter fra Storbritannia etter at regjeringen har strammet inn overfor personer som er skattemessig bosatt utenfor Storbritannia, og at statsminister Keir Starmer nå «gjør vondt verre» ved å nekte å utelukke en mulig formuesskatt.

Ifølge Bloomberg har finansminister Rachel Reeves et hull på 20–25 milliarder pund å tette i de offentlige finansene, men der hun har utelukket å øke blant annet inntektsskatten og momsen, har hun så langt ikke avvist snakket om en mulig formuesskatt. Med det er det blitt spekulasjoner om at en slik skatt kan bli innført i høst.

I Europa er det kun Norge, Sveits og Spania som har formuesskatt i dag.

Fortsatt attraktivt

66 prosent av respondentene i Arton-undersøkelsen svarer imidlertid også at de anser Storbritannia som et attraktivt sted å investere når det sammenlignes med andre land.

Undersøkelsen er utført blant mer enn 1.000 britiske innbyggere med en nettoformue på minst én million pund. Det tilsvarer 13,8 millioner kroner.

Den ble gjennomført i en periode mellom slutten av juli og begynnelsen av august.