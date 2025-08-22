I eposten skriver eier og daglig leder Martin Lorentzen at formuesskatten tvinger eierne til å ta ut millioner i utbytte, og advarer om hvilke konsekvenser formuesskatten kan få for arbeidsplassene, skriver Aftenposten.

«Jeg oppfordrer dere til å reflektere over hva dette betyr for din arbeidsplass – og bruke stemmeretten deres godt fram til valgdagen», står det i eposten.

– Jeg mener at mine ansatte har en rett til å vite situasjonen i Oluf Lorentzen, og at næringspolitikken kan få betydning for konkurranseevnen og arbeidsplassene, sier Lorentzen til Aftenposten.

Han avviser at han prøver å påvirke de ansattes stemmegivning, men at det er en oppfordring om «å tenke fritt», og understreker at det er fritt valg i Norge.

Leder Christian Justnes i Fellesforbundet, reagerer imidlertid sterkt.

– Dette er drøyt. Her setter han de ansatte i en skvis. Det synes jeg ikke våre medlemmer skal måtte oppleve, sier Justnes.

Til tross for at eposten antyder at formuesskatten kan påvirke arbeidsplassene, avviser Lorentzen at selskapet vurderer oppsigelser på grunn av skatten.