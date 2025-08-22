Matgrossist før valget: Ber ansatte tenke på formuesskatten

Eieren av grossistselskapet Oluf Lorentzen har sendt en epost til over 100 ansatte der han oppfordrer til å reflektere over formuesskatten før de stemmer ved valget.

Category iconSkatt
Publisert 15:33
Article lead
+ mer
lead
E-POST: Eieren av grossistselskapet Oluf Lorentzen har sendt en epost til over 100 ansatte der han oppfordrer til å reflektere over formuesskatten før de stemmer ved valget. Illustrasjonsfoto: NTB
E-POST: Eieren av grossistselskapet Oluf Lorentzen har sendt en epost til over 100 ansatte der han oppfordrer til å reflektere over formuesskatten før de stemmer ved valget. Illustrasjonsfoto: NTB
NTB
Tips meg
Del

I eposten skriver eier og daglig leder Martin Lorentzen at formuesskatten tvinger eierne til å ta ut millioner i utbytte, og advarer om hvilke konsekvenser formuesskatten kan få for arbeidsplassene, skriver Aftenposten.

«Jeg oppfordrer dere til å reflektere over hva dette betyr for din arbeidsplass – og bruke stemmeretten deres godt fram til valgdagen», står det i eposten.

– Jeg mener at mine ansatte har en rett til å vite situasjonen i Oluf Lorentzen, og at næringspolitikken kan få betydning for konkurranseevnen og arbeidsplassene, sier Lorentzen til Aftenposten.

Han avviser at han prøver å påvirke de ansattes stemmegivning, men at det er en oppfordring om «å tenke fritt», og understreker at det er fritt valg i Norge.

Leder Christian Justnes i Fellesforbundet, reagerer imidlertid sterkt.

– Dette er drøyt. Her setter han de ansatte i en skvis. Det synes jeg ikke våre medlemmer skal måtte oppleve, sier Justnes.

Til tross for at eposten antyder at formuesskatten kan påvirke arbeidsplassene, avviser Lorentzen at selskapet vurderer oppsigelser på grunn av skatten.

Oluf Lorentzen
formuesskatt
Skatt

Informasjon om bruk av AI