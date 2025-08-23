Bonuspoeng – slik unngår du skattesmellen

Før du pakker bort reisekofferten, er det imidlertid viktig å stoppe opp og tenke over hva disse poengene egentlig betyr for lommeboken din. Mens bonuspoeng kan gi deg friheten til å utforske nye destinasjoner, kan de også komme med en overraskende skattemessig forpliktelse.

Det er ikke nytt at du må beskatte av bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser. Men trass i en innstramming i 2019 – med betydelig mediadekning i den forbindelse – er det fortsatt mange som lurer på hvordan man går frem i praksis for å løse dette.

Hovedregelen er at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet, inkludert bonuspoeng, er skattepliktig. Dette betyr at poengene du har samlet opp gjennom jobbreiser kan bli til en skattepliktig fordel når de brukes privat. Når du bestiller en reise med bonuspoeng, må du derfor være oppmerksom på at verdien av reisen må rapporteres til skattemyndighetene.

For eksempel, hvis du har brukt bonuspoengene dine til å bestille en flyreise til Firenze, må du oppgi verdien av denne reisen. Verdien beregnes ut fra hva det ville kostet å kjøpe den samme billetten uten bruk av bonuspoeng. Dette kan virke som en ekstra administrativ byrde, men det er en nødvendig del av prosessen for å sikre korrekt skattebehandling.

Helomvending

Etter noe frem og tilbake, ble det avklart i en prinsipputtalelse publisert i 2019 at også bruk av bonuspoeng for å kjøpe tilleggsytelser, som for eksempel mat eller oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, skal skattlegges. Dette var egentlig en helomvending fra prinsipputtalelsen som var publisert bare noen måneder tidligere i 2018, og hvor signalene var at dette ikke var skattepliktig så lenge de ikke ble kjøpt sammen med reisen, men på selve reisetidspunktet.