Bonuspoeng – slik unngår du skattesmellen

Før du pakker bort reisekofferten, er det imidlertid viktig å stoppe opp og tenke over hva disse poengene egentlig betyr for lommeboken din. Mens bonuspoeng kan gi deg friheten til å utforske nye destinasjoner, kan de også komme med en overraskende skattemessig forpliktelse.
Det er ikke nytt at du må beskatte av bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser. Men trass i en innstramming i 2019 – med betydelig mediadekning i den forbindelse – er det fortsatt mange som lurer på hvordan man går frem i praksis for å løse dette.
Hovedregelen er at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet, inkludert bonuspoeng, er skattepliktig. Dette betyr at poengene du har samlet opp gjennom jobbreiser kan bli til en skattepliktig fordel når de brukes privat. Når du bestiller en reise med bonuspoeng, må du derfor være oppmerksom på at verdien av reisen må rapporteres til skattemyndighetene.
For eksempel, hvis du har brukt bonuspoengene dine til å bestille en flyreise til Firenze, må du oppgi verdien av denne reisen. Verdien beregnes ut fra hva det ville kostet å kjøpe den samme billetten uten bruk av bonuspoeng. Dette kan virke som en ekstra administrativ byrde, men det er en nødvendig del av prosessen for å sikre korrekt skattebehandling.
Helomvending
Etter noe frem og tilbake, ble det avklart i en prinsipputtalelse publisert i 2019 at også bruk av bonuspoeng for å kjøpe tilleggsytelser, som for eksempel mat eller oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, skal skattlegges. Dette var egentlig en helomvending fra prinsipputtalelsen som var publisert bare noen måneder tidligere i 2018, og hvor signalene var at dette ikke var skattepliktig så lenge de ikke ble kjøpt sammen med reisen, men på selve reisetidspunktet.
Når det er sagt, kan du fremdeles med god samvittighet nyte «fast track» og forfriskninger i loungen i stedet for å sitte sulten i en travel avgangshall, uten å bekymre deg for skatteplikt. Forutsetningen er imidlertid at dette er fordeler du oppnår kun på grunnlag av en «status», for eksempel gullkort eller diamantkort, uten å måtte bruke poeng.
Nå er det ikke bare du som må være på vakt. Arbeidsgivere fikk også i 2019 mer ansvar, og skal rapportere inn bonuspoeng brukt privat, men som er opptjent i arbeid. De må ha systemer på plass for å holde oversikt over dette, i tillegg til rabatter eller ytelser fra tredjeparter. Så hvis du har fått en rabatt fra en forretningspartner, må arbeidsgiveren din sørge for at alt rapporteres riktig. Arbeidsgivere har på mange måter fått jobben som skattevaktmester som skal passe på at ingen slipper unna.
I den forbindelse har enkelte stilt spørsmål ved om arbeidsgiver ilegges sanksjoner for manglende rapportering dersom den ansatte mottar skattepliktige tredjepartsytelser uten at arbeidsgiver får informasjon om forholdet? Skattemyndighetene svarer at dersom arbeidsgiveren har gjort det som «med rimelighet kan forventes» for å få informasjon fra arbeidstakeren eller tredjeparten, kan arbeidsgiveren ikke pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene. I prinsipputtalelsen fra 2019 går Skattedirektoratet lenger, ved å stille krav til det de kaller «aktiv oppfølging».
Det er usikkert hva direktoratet legger i dette, men det er antagelig ikke tilstrekkelig bare å innta som en del i arbeidsavtalen eller arbeidsinstruksen hvilke plikter den ansatte har for ytelser som mottas gjennom arbeidsforholdet, uten ytterligere oppfølging.
Nye byrder for arbeidsgiver
Med Skattedirektoratets siste prinsipputtalelse synes forenklingsperspektivet, som ble uttalt når arbeidet med revisjon av regelverket for naturalytelser for første gang ble varslet i statsbudsjettet for 2015, dessverre å være forsvunnet. De siste årene har man i stedet innført en rekke endringer på lønnsområdet, som legger nye byrder på arbeidsgiver.
Så, hva har vi lært etter å ha kommet hjem fra ferien? Vær smart, rapporter riktig, og nyt fordelene uten å la skatten ødelegge moroa. For de som eventuelt fortsatt irriterer seg over skatteplikten, kan et alternativ være å donere opptjente bonuspoeng til en frivillig organisasjon. Dette skattlegges nemlig ikke for den ansatte.