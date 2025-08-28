Skatteetaten har gjort feil i 50 år: Skatteflyktninger får tilbake skatt
Skatteetaten har i alle år avkrevd formuesskatt for utflyttingsåret. Men én skatteflyktning protesterte, og nå endrer Skatteetaten en praksis de har kjørt i 50 år, og vil tilbakebetale for de siste fem.
Publisert 28. aug. 09:30 | Oppdatert 28. aug. 13:29
FORNØYD: Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen er fornøyd med at Finansdepartementet ikke går til sak mot Skatteklagenemda, og at Skatteetaten går tilbake og tilbakebetaler formuesskatt til skatteflyktninger. FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen