Tordner mot Stoltenberg: – Desinformasjon og fake news
Finansdepartementet vare klare på at rike reelt betaler mye skatt. Men da Finansavisen spurte hvorfor Jens Stoltenberg likevel advarte mot nullskatteytere gjorde departementet plutselig helomvending.
HELOMVENDING: Finansdepartementet bekreftet at selskapsskatt er aksjonærens skatt. Inntil de fikk spørsmål om hvorfor finansministeren kaller aksjonærer nullskatteytere. Da var selskapsskatten også kundene og ansattes skatt. - Utenomsnakk, sier Ole Gjems-Onstad. Foto: Finansavisen