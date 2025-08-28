Tordner mot Stoltenberg: – Desinformasjon og fake news

Finansdepartementet vare klare på at rike reelt betaler mye skatt. Men da Finansavisen spurte hvorfor Jens Stoltenberg likevel advarte mot nullskatteytere gjorde departementet plutselig helomvending.

Publisert 28. aug. 12:27
HELOMVENDING: Finansdepartementet bekreftet at selskapsskatt er aksjonærens skatt. Inntil de fikk spørsmål om hvorfor finansministeren kaller aksjonærer nullskatteytere. Da var selskapsskatten også kundene og ansattes skatt. - Utenomsnakk, sier Ole Gjems-Onstad. Foto: Finansavisen
Steinar Grini
Redaktør
