Nullskatteyterne som truer velferden…

Motstanderne av formuesskatt mener den rammer norskeide bedrifter på en konkurransevridende måte, og i en slik grad at både arbeidsplasser og velferden står i fare. Tilhengerne mener den er viktig ut fra et fordelingsperspektiv, og at en eventuell avvikling av den vil medføre over 20.000 nullskatteytere. Ut fra et faglig perspektiv er det vanskelig å akseptere dette siste argumentet.

Hvordan beskattes norske eiere?

Selv om beskatningen av norsk eierskap er vel kjent av de fleste, tilsier debatten at det nok en gang er nødvendig med presiseringer. Kort oppsummert og skjematisk beskattes norske eiere som følger:

Aksjeeiere skattlegges indirekte for selskapenes overskudd. Gjeldende skattesats er 22 prosent. For ordens skyld presiseres at aksjeinntekter innenfor fritaksmodellen beskattes slik at «kun» 3 prosent av inntekten skattlegges hos selskapet (i skattekonsern er slike inntekter helt unntatt). Dette for å unngå såkalt kjedebeskatning (at samme inntekten skattlegges flere ganger). Inntekten fra det underliggende, operative selskapet skattlegges imidlertid alltid med 22 prosent – uansett hvor mange selskap som er mellom.

Dersom aksjeeieren tar ut utbytte fra selskapet, skattlegges utbytte som overstiger det såkalte skjermingsfradraget med 37,84 prosent. Samlet sett er dermed eierbeskatningen, utenom formuesskatten, 51,5 prosent. Altså over maksimum marginalskatt på lønnsinntekter (47,4 prosent). Det er naturlig å påpeke at skjermingsfradraget tar utgangspunkt i det den enkelte aksjonær faktisk har skutt inn i selskapet, og det skjer ikke en oppjustering av grunnlaget etter hvert som selskapet eventuelt genererer overskudd. Erfaringsmessig er det dermed svært sjelden at skjermingsfradraget innebærer en reduksjon av det skattepliktige utbyttet av betydning.

Den særnorske formuesskatten kommer i tillegg, og i de fleste tilfellene må denne skatten helt eller delvis finansieres gjennom utbytte fra selskapet (som altså skattlegges med 37,84 prosent).

Eventuell lønn på aksjonærens hånd vil bli lønnsbeskattet på lik linje med alle andre lønnsmottakere.

I motsetning til hva en kan få inntrykk av i enkelte debatter, vil det ikke være mulig for aksjonærer å nyttiggjøre seg eventuelle eiendeler tilhørende selskapet, uten en relativt høy fordelsbeskatning på aksjonærens hånd. Med unntak av eiere som fortsatt har tilgodehavende eller innskutt kapital i selskaper som kan tilbakebetales uten beskatning, er det altså etter gjeldende regler ikke mulig for en aksjeeier å bli tilført midler fra aksjeselskaper uten beskatning. Tilsvarende vil det heller ikke være mulig for en aksjeeier å bli nullskatteytere annet enn i de tilfellene de rent faktisk ikke har inntekter. Typisk vil dette være i år der det ikke er grunnlag for å ta ut midler fra selskapet, eller at en har tatt ut mer utbytte enn «nødvendig» i tidligere år og at en dermed «lever» på oppsparte midler. Det forhold at det fortsatt er noen svært få (og ifølge SSB stadig færre) som har gunstige skatteposisjoner fra før skatt på utbytte ble innført i 2006, endrer ikke på hva som faktisk er mulig og lovlig etter gjeldende regler.

Minimal risiko for nullskatteytere

Det er altså ikke grunnlag for å hevde at en avvikling av formuesskatten vil gi nullskatteytere blant landets mange aksjeeiere. Så lenge selskapene går med overskudd, betaler de uansett en indirekte skatt på 22 prosent – og ut over dette er det ikke mulig å bli tilført inntekter fra selskapet uten beskatning. SSB har også bekreftet at i den grad det faktisk eksisterer nullskatteytere i Norge, er de fleste av disse pensjonister eller andre som har så lav inntekt at de ikke blir ilignet skatt. Det foreligger altså ikke faglig grunnlag for å hevde at opphevelse av formuesskatten vil «utløse» et ti-talls tusen nullskatteytere.

Et ønske for innspurten av valgkampen er dermed at dette argumentet skrinlegges en gang for alle. Norske bedriftseiere ønsker i stor grad å bidra til fellesskapet, både i form av skatter og øvrig verdiskapning. Verdiskapning og opprettholdelse av arbeidsplasser har alltid vært et viktig bidrag til velferden. La ikke en polariserende debatt få ødelegge den innsatsen og skapergleden som ligger til grunn for dette.