Varehandelen på vei mot stupet – og politikerne presser oss dit

Jeg roper til dere, Jonas og Jens!

Jeg var med å starte et selskap i varehandelen i 1989. Før det var det min far som holdt hjulene i gang i vårt familieselskap, etablert allerede i 1910. Vi har i generasjoner lært oss å bygge opp reserver, holde igjen på kostnadene, men samtidig investere og utvikle selskapet i tråd med endringene og konkurransen i markedet. Dette for å stå stødigst mulig når nedturene har kommet. Slik har vi overlevd det meste. Men, nå ser vi en situasjon som truer med å knekke selv de mest solide aktørene.

Da står vi der – med Nav som felles arbeidsgiver

Siden pandemien har store deler av varehandelen befunnet seg i en nedadgående trend. Unntaket er matvarehandelen og noen få nisjer. For resten av oss er virkeligheten lav eller ingen vekst, stigende kostnader og marginer som blir presset til bristepunktet. Alle slåss for sine markedsandeler, mens den svake norske kronen svekker konkurransekraften ytterligere. Resultatet ser vi i konkursstatistikken: flere selskaper går over ende hver eneste uke. Og antallet konkurser øker.

Varehandel er Norges største arbeidsgiver. Her jobber en svært stor andel av de som dere politikere kaller «vanlige folk» – mennesker med relativt lite utdanning, en stram privatøkonomi og få alternative jobbmuligheter. Varehandelen er ryggraden som holder hundre tusenvis av norske arbeidstakere i arbeid.

Det som gjør situasjonen særlig krevende, er regjeringens skattepolitikk. Jeg blir tvunget til å ta ut penger av selskapet for å betale formuesskatt, basert på en teoretisk verdi. For å få ut nok midler må jeg i tillegg betale utbytteskatt. Det betyr at jeg tapper selskapet for kapital som ellers skulle gått til å utvikle bedriften og skape spennende og sikre arbeidsplasser. Heldigvis har vi ennå kapital i familieselskapet i bakhånd, men det tar slutt en gang med dette systemet.

Når staten fyller opp en allerede bugnende statskasse med disse pengene, etterlater dere oss bedrifter kraftig svekket – og våre ansatte mer utsatt for oppsigelser. Er det virkelig en politikk som skaper trygghet?

Jonas og Jens, og alle dere andre som sitter ved makten: jeg er sikker på at dere forstår dette. Dere er voksne, intelligente mennesker. Men dere velger å sette deres politiske kjepphest og ideologi – kampen mot ulikhet – foran hensynet til verdiskaping, arbeidsplasser og bærekraftige bedrifter.

Resultatet blir at vi alle til slutt er helt like. Ikke fordi vi har løftet alle opp, men fordi vi har presset alle ned. Da står vi der – med Nav som felles arbeidsgiver.

Er det virkelig dette dere ønsker?

Fredrik Syberg

Hovedaksjonær i Christiania Belysning