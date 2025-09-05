Sosialistenes barteskatt

Hvis du skattlegger noe, får du mindre av det. Dette fikk Kong Henrik VIII av England erfare da han introduserte en barteskatt i 1535.

Folk begynte med skattetilpasning, og bartene forsvant som dugg for solen. De enorme skatteinntektene som kongen håpet på ble aldri noe av. Siden så mange færre hadde bart, ble det fristende for kongen å øke barteskatten for å kompensere, noe som til slutt gjorde at bare de aller rikeste hadde bart.

De borgerlige er bartevennlige og kan fremdeles vinne valget. Trim barteskatten!

Etterfølgeren, Dronning Elisabeth I, økte barteskatten enda mer og så mye at det var sagt at barten ble totalt utryddet på De britiske øyer. Null skatt ble samlet inn.

Dagens formuesskatt er vår tids barteskatt. En idiotisk skatt som sager over næringslivsgrenen vi til syvende og sist alle sitter på. Økningen i barteskatten gjør at de største bartene drar i eksil i bartevennlige land, der bartene deres blir mottatt med jubel og applaus. Ikke som i Norge, der store barter blir sett ned på av venstresiden.

Utlendingene slipper også barteskatten og eier mer og mer av landet vårt. Skikkelig urettferdig.

Færre og færre vil i fremtiden betale barteskatt selv om de bor i Norge. Barteskatt-tilpasning er noe mange vil drive med når skattene blir oppfattet som urettferdige. Kreativiteten er stor der ute, og man vil vente med emisjoner og heller benytte gjeld og konvertible lån i oppbygningen av selskaper. Selskaper på børsen blir delistet. Alt for å få mindre formue. Og fullt lovlig.

Sosialistene er vår tids Elisabeth I. Smertegrensen ble nådd i denne stortingsperioden, og trolig vil utflytting og skattetilpasning gjøre at inntektene fra skatten blir langt mindre i fremtiden enn det det var for fem–seks år siden med en mer moderat skatt. Less is more.

Norges exitskatt er ganske sikkert delvis i strid med EU-reglene også. ESAs brev til Finansdepartement nylig var interessant, og viser hvor viktig det er for EU å bevare de fire friheter. Hvis exitskatten plutselig blir kjent ulovlig, blir det barte-exodus her i landet! Da blir det like få barter her som i England på 1500-tallet.

Carl August Ameln

Styreleder i First Risk Capital

