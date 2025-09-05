Usannheter gir bitter skattedebatt

Regjeringens harde skattepolitikk har gjort skatt til et hovedtema i stortingsvalget 2025. Skulle Støre vinne, kan skatt bli et enda mer sentralt konfliktområde ved 2029-valget. De som akker seg over at formuesskatten har fått mye oppmerksomhet, forstår tydeligvis ikke hvor mye den ødelegger. De realitetene forsvinner ikke og debatten blir ikke borte fordi man gjerne vil se en annen vei.

En årsak til at debatten kan bli enda bitrere, er at Støre og Stoltenberg baserer seg på så lure «løfter» at skattytere kan føle seg ført bak lyset.

En annen viktig grunn til at debatten ikke blir borte, er at de fleste riksmedier gir den så skjev dekning

Før den første partilederdebatten uttalte statsminister Støre at hans regjering ikke hadde økt skatten for næringslivet. Det er et forsøk på «smart» ansvarsfraskrivelse fra en politiker som gjennom en skjerpet eierbeskatning har skapt en hjerneflukt til utlandet uten sidestykke i Norge. Det «lure» besto i Støres senere presisering av at formues- og utbytteskatt formelt rammer bedriftseiere og investorer – personene – og ikke direkte den næringsvirksomheten som reelt tappes for midler.

Før valget i 2021 lovte Ap å holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for «folks inntekter» uendret. Overfor Aftenposten er det nå presisert at «løftet» gjaldt arbeidsinntekter, ikke utbytteskatt, gevinstbeskatning, formuesskatt mv. Dette er ikke å være frekk eller smart, men uærlig.

Det tredje smarte er nullskattyterbegrepet, der Stoltenberg har fått Finansdepartementet til å basere seg på hvem som formelt – ikke reelt – blir nullskattyter uten formuesskatt. I alle andre sammenhenger enn når Ap gir «skatteløfter», tar man hensyn til en aksjonærs andel selskapsskatt. At Finansdepartementet innestår for den type ikke-faglig valgkampretorikk, kaster ny bensin til flammene.

En skattyter som lurer ved å gi ufullstendige opplysninger, straffes. Det er langt verre når politikere bedrar et folk.

En annen viktig grunn til at debatten ikke blir borte, er at de fleste riksmedier gir den så skjev dekning. Formuesskatten «er da ikke et problem», «gründere [= Odas Karl Alveng Munthe-Kaas ] merker den ikke». Til tross for hva OECD og IMF sier om svak utvikling for viktig verdiskaping, går det superbra i Norge. En slik utbredt benektelse er for en samfunnsdebatt lik en betennelse som gjør såret verre.

