Disse gründerne har flyttet: – Null sjanse for å flytte tilbake

Mange frykter at formuesskatten skal få gründere til å flykte. Men noen har allerede dratt. Vi har funnet flere som allerede har flyttet, og heller bygger selskaper fra utlandet. 

Are Traasdahl
Alex Svanevik
