– Jeg er ikke optimistisk, sier advokat Harald Hauge i Wikborg Rein.

Den topprangerte skatteadvokaten er svært bekymret etter valgnederlaget på borgerlig side. Håpet ligger i et skatteforlik, men Hauge tror selv ikke det vil være godt nok.

Til det er avstanden mellom det Sveits-flyktning Jens Rugseth og finansminister Jens Stoltenberg altfor stor.

– Ap har forpliktet seg med sitt skatteløfte, og de skal være ansvarlige og samtidig gjøre noe smart for å tiltrekke seg flere velgere til neste runde. De vil jo fri til gründere, og jeg la merke til at Jens Stoltenberg dro Karl Munthe Kaas rundt på valgvaken. Så de må gjøre forlik med høyresiden samtidig som de må gjøre budsjettene med tuttifrutti, sier skatteadvokat Harald Hauge.

Med tuttifrutti mener han SV, Rødt, Senterpartiet og MDG.

– Kan gjøre mye ganske lett

– Men kan de rødgrønne småpartiene støtte statsbudsjettene til Støre hvis han gjør skatteforlik til høyre?

– Det er kunststykket nå, og Ap er gode på det. Men skal Ap lage en trygg skattepolitikk, må de henvende seg over midtstreken, sier Hauge.

– Tror du ikke Jens Stoltenberg vil bli landsfader, og det blir han vel ikke hvis han går til venstre?

– Nei, de skal ikke øke de skattene. Det er mye du kan gjøre ganske lett. Politikken er en hestesko, og Ap og FrP er ikke nødvendigvis så langt fra hverandre ved at de vil gjøre ting bedre for store grupper. FrP må få noen seire, og det må gjøres noe smart med formuesskatten. Det spennende ligger der, om hvordan de skal henvende seg til høyresiden før de skal gi tuttifrutti noe.

– Beskatningen blir hard

– Kapitalbeskatningen kommer til å bli hard fremover, altså ikke konkurransedyktig. Det skjer nok ikke at de drar ned formuesskatt på aksjer kraftig og at de tar ned utbytteskatten mye.

Det gjør meg bekymret for hva gjelder flyttestrømmen har det vært veldig mye henvendelser den siste ukene. Folk ser at dette ikke blir markant bedre, sier Hauge.

– Kan man komme til et nivå som er i nærheten av akseptabelt? Kan Jens Stoltenberg finne frem til noe som Jens Rugseth synes er akseptabelt?

– Nei. Det er ikke utsikter til noe som snur flyttestrømmen tilbake fra Sveits. Det viktigste blir å prøve å holde på de som er her, slik at ikke også disse stikker. Du kan gjøre noe med exitskatten så folk ikke føler seg helt innestengt.