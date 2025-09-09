– Jeg er ikke optimistisk, sier advokat Harald Hauge i Wikborg Rein.
Den topprangerte skatteadvokaten er svært bekymret etter valgnederlaget på borgerlig side. Håpet ligger i et skatteforlik, men Hauge tror selv ikke det vil være godt nok.
Til det er avstanden mellom det Sveits-flyktning Jens Rugseth og finansminister Jens Stoltenberg altfor stor.
– Ap har forpliktet seg med sitt skatteløfte, og de skal være ansvarlige og samtidig gjøre noe smart for å tiltrekke seg flere velgere til neste runde. De vil jo fri til gründere, og jeg la merke til at Jens Stoltenberg dro Karl Munthe Kaas rundt på valgvaken. Så de må gjøre forlik med høyresiden samtidig som de må gjøre budsjettene med tuttifrutti, sier skatteadvokat Harald Hauge.
Med tuttifrutti mener han SV, Rødt, Senterpartiet og MDG.
– Kan gjøre mye ganske lett
– Men kan de rødgrønne småpartiene støtte statsbudsjettene til Støre hvis han gjør skatteforlik til høyre?
– Det er kunststykket nå, og Ap er gode på det. Men skal Ap lage en trygg skattepolitikk, må de henvende seg over midtstreken, sier Hauge.
– Tror du ikke Jens Stoltenberg vil bli landsfader, og det blir han vel ikke hvis han går til venstre?
– Nei, de skal ikke øke de skattene. Det er mye du kan gjøre ganske lett. Politikken er en hestesko, og Ap og FrP er ikke nødvendigvis så langt fra hverandre ved at de vil gjøre ting bedre for store grupper. FrP må få noen seire, og det må gjøres noe smart med formuesskatten. Det spennende ligger der, om hvordan de skal henvende seg til høyresiden før de skal gi tuttifrutti noe.
– Beskatningen blir hard
– Kapitalbeskatningen kommer til å bli hard fremover, altså ikke konkurransedyktig. Det skjer nok ikke at de drar ned formuesskatt på aksjer kraftig og at de tar ned utbytteskatten mye.
Det gjør meg bekymret for hva gjelder flyttestrømmen har det vært veldig mye henvendelser den siste ukene. Folk ser at dette ikke blir markant bedre, sier Hauge.
– Kan man komme til et nivå som er i nærheten av akseptabelt? Kan Jens Stoltenberg finne frem til noe som Jens Rugseth synes er akseptabelt?
– Nei. Det er ikke utsikter til noe som snur flyttestrømmen tilbake fra Sveits. Det viktigste blir å prøve å holde på de som er her, slik at ikke også disse stikker. Du kan gjøre noe med exitskatten så folk ikke føler seg helt innestengt.
– Vil man ikke da bare flytte?
– Den lovgivningen vi har nå, er åpenbart EØS-stridig. Det ble klart etter innstrammingene i fjor. Da er det bedre å gjøre det som et tilbud i et forlik. Altså taktisk. Formuesskatten forsvinner ikke. Psykologien hos utflytterne er nå at du har en exitskatt som hindrer deg fra å flytte, spesielt den ulovlige exitutbytteskatten. Når det gjelder formuesskatten er det slik at alle vil ha en suksess, og da vurderer du å flytte før du når dit.
– Derfor får du press ut av landet
– Formuesskatten slår ikke inn på teknologiselskaper før du henter mye kapital eller du går på børs. Men det er det alle gründere vil, og derfor får du et press ut av landet.
– Vil man flytte med en gang eller vente til forliket. Hvilke regler vil man bli omfattet av?
– Det sitter man og vurderer nå. La oss si at man får et skatteforlik i 2026, så tror jeg at man vil bli omfattet av gunstigere regler selv om man flytter i høst, men man vet det ikke sikkert. Hvis reglene blir mer levelig blir det mer flytting, men uten å true skattefundamentet vårt fordi vi har sikkerhet for skatten. Da kan folk leve livene sine, forfølge grunderløpene sine, og flere vil bli fordi man ikke opplever et skattefengsel.
– Ville du advart en rik person å flytte før forliket er på plass?
– Det har vært slik at man skal se an valget. Budsjettet vil bli kjedelig, for det blir viktig for Ap å gi minst mulig til tuttifrutti og ha mest mulig å kunne gi i et skatteforlik. Jeg ville gjerne sett hvilken retning et skatteforlik bærer. Men det blir lettelser i formuesskatt og exitskatt.
– Ikke veldig optimistisk
– Vil SV og Rødt akseptere stillstand på skatt i statsbudsjettet til høsten?
– Der vil kjøttvekten slå inn. Det viser budsjettene med SV de siste årene. Ap vil tilby løsninger for det. De må holde igjen. Det er superviktig for Ap, noe de også har gått til valg på. De skal ikke øke skattene.
– Hvor kan du hente inn den tapte formuesskatten? Jens har avvist selskapsskatt og arveskatt, men ikke eiendomsskatter, noe Høyre og FrP har avvist.
– Det interessante er at de skal bake kaken større, som Tonje Brenna sa tirsdag morgen. Valget er ferdig, og man kan snu rundt. Det er en tro på å skape større inntekter og dermed øke skatteinntektene.
– Selskapsskattene kan man gå noen knepp på. Der har forskere sagt at den skatten ikke er så sensitiv hvis man bare gjør et par knepp på den. Ellers er vi på avgiftssystemet, så dette blir spennende. De må gi FrP noe, og de må gi tuttifrutti noe.
– Jeg er opptatt av hvor det kan gjøres grep. Vi diskuterte for noen år siden hvordan man kunne få en bedre innretning av formuesskatt gitt at den ikke forsvinner, og exitskatten kan og må man gjøre noe med. Når det gjelder utbytteskatten, er jeg ikke så veldig optimistisk. Men vi trenger et markant lavere nivå, som kan balanseres ut med å løfte skatteprosenten på andre kapitalinntekter. Effekten av rentefradrag vil nok ligge i ro.