– Jeg drev valgkamp for at denne regjeringen skulle bli gjenvalgt, og jeg er motivert for å fortsette som finansminister, sier Jens Stoltenberg (Ap) tirsdag formiddag.

Da han gjorde comeback i norsk topp-politikk møtte han en svært betent skattedebatt. Et av hans største grep som finansminister var invitasjonen til et bredt skatteforlik i mars, men hverken FrP eller Høyre ville være med.

I kjølvannet av valgresultatet er tonen fra de borgerlige en annen.

Når Stoltenberg møter pressen tirsdag, bekrefter også han at han på nytt vil prøve seg på skatteforlik.

– Jeg er trygg på at norske bedrifter og familier er tjent med et mer forutsigbart og bedre skattesystem. For å få til det, i et oppsplittet politisk landskap, må vi få til et bredt forlik. Heller ikke det er en enkel oppgave, men vi har fått det til før i Norge, sier Stoltenberg.

Også høyresidens kjernesak, nemlig kutt i formuesskatt, kan i så fall diskuteres.

– Som en del av en helhetlig skattereform er vi beredt til å se på formuesskatt og kapitalbeskatning. Grunnen til det er at vi er opptatt av å få til et forlik og få til forutsigbarhet.

Stemningen er imidlertid ikke finansministeren særlig fornøyd med.

– Jeg har diskutert formuesskatt i alle valgkamper jeg har vært med i norsk politikk siden 90-tallet. Den konfronterende tonen er ny. Valgkamp er en tid for å få frem forskjeller og uenigheter, men når valget er over må vi finne felles grunn.

– Bør være opptatt av forutsigbarhet

Stoltenberg møter dermed pressen med en klar oppfordring til de andre partiene:

– Alle partier som er opptatt av norsk næringsliv og forutsigbarhet bør gjøre et ærlig forsøk på enighet. Flertallene vil skifte, det er et oppsplittet politisk landskap. Vil vi ha en skattereform vil partiene måtte inngå kompromiss, sier Stoltenberg.

– Hvor raskt vil du starte arbeidet med forlik?

– Vi vil starte samtalene med de andre partiene så fort som mulig, men det vil ta litt tid. Det skal være et nytt Storting som skal forholde seg til reformen senere. Det første som må gjøres er å snakke med andre partier, sier Stoltenberg.

Arbeiderpartiet gikk til valg på et løfte om uendret skattenivå.

– Er du villig til å bryte skatteløftet hvis det skjer som del av et skatteforlik?



– Alle partier på borgerlig side ønsker ikke et økt skattenivå. For det andre er det slik at de partiene på venstresiden i norsk politikk er godt kjent med hva som er Aps grunnplanker for den økonomiske politikken. Det er blant annet ansvarlig økonomisk politikk, og det skatteløftet vi har gått til valg på.