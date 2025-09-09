Kollaps og lånebrudd for Einar Bransdal: – Veldig krise med formuesskatt
Einar Brandsdal tjente over 100 millioner i året i Brandsdal Group. Nå ender han rundt null, og utfordres av lånevilkår hos bankene. – Blir veldig krise når jeg i tillegg må betale formuesskatt, sier han.
Publisert 9. sep. | Oppdatert 9. sep.
PENGEMASKIN KOLLAPSET: – Jeg står nå i den situasjonen jeg i årevis har advart mot. Når man ikke tjener penger, blir det svært krevende å betale formuesskatt på midler man allerede har betalt skatt for tidligere, sier Einar Øgrey Brandsdal, som er i en kinkig situasjon med lånevilkår til bankene. Foto: Privat