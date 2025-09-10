Skaff Norge et næringsvennlig skatteforlik

Noen jubler over et rødgrønt flertall. Mange i næringslivet er skuffet og hadde ønsket seg et annet utfall. Men nå må landet ut av valgkampmodus og finne skattepolitiske løsninger som fremmer vekst og arbeidsplasser.

Det verste som kan ramme norsk næringsliv nå er at opposisjonen og Arbeiderpartiet ligger i en fireårs krig uten evne til å skape levelige og forutsigbare rammebetingelser for våre bedrifter. Alle partier som er opptatt av verdiskaping i Norge og norske arbeidsplasser, må samarbeide.

Den første store testen kommer når de skal drøfte den fremtidige skattepolitikken. Fremskrittspartiet har gjennomført en fantastisk valgkamp og oppnådd et imponerende resultat. Nå håper jeg alle bedriftsledere ber Sylvi Listhaug og FrP vise vilje til å inngå noen store kompromisser til landets beste. Et skatteforlik er det viktigste.

Skal vi sikre at FrP blir med på et skatteforlik, må hver og en som har stemt på partiet si fra at de forventer at stemmen deres ikke bare brukes til å rope i Stortinget om alt som er galt, men viser vilje til å inngå kompromisser om politikk vi trenger de neste fire årene. For det er alvor nå. Særlig bygg- anleggsbransjen har det tøft og trenger politikere som samarbeider til beste for norsk verdiskaping.

Vi vil få uker, måneder og år med kamp partiene imellom med tydelige opposisjonsstemmer. Men alt kan ikke handle om politisk knuffing. Vi trenger at opposisjonen stiller konstruktivt opp for å skaffe oss en mest mulig næringsvennlig politikk. Så kjære Sylvi: Gå konstruktivt inn i en forhandling med Støre om et skatteforlik.

Julie Brodtkorb

Adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)