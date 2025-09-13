Er det muligheter for et skatteforlik?

I talen til Støre ble det videre sagt at det skal settes ned en skattekommisjon, og at invitasjonen til høyresiden om å få til et bredt skatteforlik fortsatt står ved lag. Det ville vært til det beste for Norge og norsk næringsliv om man får til et bredt skatteforlik. Spørsmålet er imidlertid om det er mulig når partiene står så langt fra hverandre. Det skal imidlertid sies at man har fått det til tidligere, for eksempel ved skattereformen i 1992 og i 2016, så hvorfor kan man ikke bli enige igjen?

Dersom man skal få til et skatteforlik, må begge sider gi og ta – og løsningene finnes normalt enklest dersom alle ser mot sentrum av politikken. For høyresiden har det vært viktig å fjerne formuesskatten, helt eller delvis, for å gi bedre vilkår for bedriftene og stoppe utflyttingen. I tillegg har man ønsket å redusere det generelle skattenivået. Arbeiderpartiet ønsker på sin side å opprettholde dagens skattenivå. De er opptatt av rettferdig fordeling og har til hensikt å videreføre formuesskatten, selv om de sier at de er villige til å se nærmere på den. Her kan det kanskje være grunnlag for en reduksjon eller andre endringer. Videre har flere partier tatt til orde for gunstigere opsjonsregler, som kan gi bedre vilkår for gründerbedrifter. Flere partier ønsker også et arbeidsfradrag for blant annet å få flere unge i arbeid. Når det gjelder skatteøkninger, er det mer krevende. Det er mulig man kan få til noe når det gjelder bolig- og hyttebeskatningen. Eiendommer kan som kjent ikke flytte, og selv om det er upopulært, kan et bredt flertall gi grunnlag for et høyere skatteproveny fra denne sektoren.

Økte skatter?

Det er også mulig å øke selskapsskattesatsen. Dersom man samtidig reduserer eierbeskatningen, vil man søke likere rammevilkår for norske og utenlandske eiere, som er viktig for å sikre tilgang på norsk kapital. Arveavgiften kan også komme i spill.

Når det gjelder høstens statsbudsjett, er Støre i utgangspunktet avhengig av støtte fra alle partiene på rødgrønn side. Det kan gi økte skatter, selv om Arbeiderpartiet isolert sett ikke ønsker å heve skattenivået. Ekstra skatt på høye inntekter og formue, kombinert med lettelser for lave inntekter, er aktuelle poster for at budsjettet skal bli mer omfordelende slik de rødere partiene ønsker seg. Men dette er neppe den beste inngangen til et eventuelt skatteforlik, og kanskje ser Støre mot høyre allerede i høst?

Jeg håper uansett at de overraskende skatteendringene er historie. Det er ønskelig med gode og forutsigbare prosesser, og at man søker brede forlik i Stortinget. Håpet er at en skattekommisjon sikrer nødvendig forutsigbarhet i mange år.