Er det muligheter for et skatteforlik?

I seierstalen sin sa Jonas Gahr Støre at de hadde reist landet rundt og lyttet til arbeidere, bedriftsledere og gründere. De skulle spille på lag med næringslivet. Det var viktig å skape begeistring og entusiasme, for man må skape før man kan dele. Dette høres utvilsomt bra ut, men høyresiden er nok mer bekymret enn begeistret.
Jonas sa også at Arbeiderpartiet skulle være garantisten for stabil økonomisk styring og forutsigbarhet for næringslivet. På dette punktet har Arbeiderpartiet åpenbart noe å bevise i kommende periode. Selv om det ble lagt opp til en helhetlig gjennomgang av skattesystemet gjennom Torvik-utvalget, ble denne utredningen fra 2022 lagt i skuffen av Vedum og Støre så snart den var klar. I stedet fikk vi skatteendringer over natten, som fikk store konsekvenser for næringslivet. Man kan for eksempel nevne sjokkartet skatt på havbruk, grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, økt utbytteskatt gjeldende fra forslagstidspunktet, en ekstrem exit-skatt, økt grunnrenteskatt på vannkraft og ekstra arbeidsgiveravgift i en periode. I tillegg ble eierbeskatningen så streng at utflytting ble et problem.
Bredt forlik
I Norge er det tradisjon for brede forlik på skatteområdet for å sikre at reglene består, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Det er viktig med forutsigbarhet for næringslivet og trygge rammebetingelser for langsiktige investeringer, men dette utfordres når man får plutselige skatteendringer over natten.
I talen til Støre ble det videre sagt at det skal settes ned en skattekommisjon, og at invitasjonen til høyresiden om å få til et bredt skatteforlik fortsatt står ved lag. Det ville vært til det beste for Norge og norsk næringsliv om man får til et bredt skatteforlik. Spørsmålet er imidlertid om det er mulig når partiene står så langt fra hverandre. Det skal imidlertid sies at man har fått det til tidligere, for eksempel ved skattereformen i 1992 og i 2016, så hvorfor kan man ikke bli enige igjen?
Dersom man skal få til et skatteforlik, må begge sider gi og ta – og løsningene finnes normalt enklest dersom alle ser mot sentrum av politikken. For høyresiden har det vært viktig å fjerne formuesskatten, helt eller delvis, for å gi bedre vilkår for bedriftene og stoppe utflyttingen. I tillegg har man ønsket å redusere det generelle skattenivået. Arbeiderpartiet ønsker på sin side å opprettholde dagens skattenivå. De er opptatt av rettferdig fordeling og har til hensikt å videreføre formuesskatten, selv om de sier at de er villige til å se nærmere på den. Her kan det kanskje være grunnlag for en reduksjon eller andre endringer. Videre har flere partier tatt til orde for gunstigere opsjonsregler, som kan gi bedre vilkår for gründerbedrifter. Flere partier ønsker også et arbeidsfradrag for blant annet å få flere unge i arbeid. Når det gjelder skatteøkninger, er det mer krevende. Det er mulig man kan få til noe når det gjelder bolig- og hyttebeskatningen. Eiendommer kan som kjent ikke flytte, og selv om det er upopulært, kan et bredt flertall gi grunnlag for et høyere skatteproveny fra denne sektoren.
Økte skatter?
Det er også mulig å øke selskapsskattesatsen. Dersom man samtidig reduserer eierbeskatningen, vil man søke likere rammevilkår for norske og utenlandske eiere, som er viktig for å sikre tilgang på norsk kapital. Arveavgiften kan også komme i spill.
Når det gjelder høstens statsbudsjett, er Støre i utgangspunktet avhengig av støtte fra alle partiene på rødgrønn side. Det kan gi økte skatter, selv om Arbeiderpartiet isolert sett ikke ønsker å heve skattenivået. Ekstra skatt på høye inntekter og formue, kombinert med lettelser for lave inntekter, er aktuelle poster for at budsjettet skal bli mer omfordelende slik de rødere partiene ønsker seg. Men dette er neppe den beste inngangen til et eventuelt skatteforlik, og kanskje ser Støre mot høyre allerede i høst?
Jeg håper uansett at de overraskende skatteendringene er historie. Det er ønskelig med gode og forutsigbare prosesser, og at man søker brede forlik i Stortinget. Håpet er at en skattekommisjon sikrer nødvendig forutsigbarhet i mange år.