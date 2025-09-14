Skatteforlik, nå!

De seneste årene er norske skattebetalere mer enn blitt bevisstgjort om formuesskatten. Dens fordeler og dens ulemper. Bare i uken opp mot valget ble det publisert i snitt 50 artikler om formuesskatten hver eneste dag. Sett i forhold til inntektene denne skatten bidrar med, er det enorm.

Norske skattebetalere fortjener valgkamper hvor de store spørsmålene drøftes. Velferd, utdanning, lov og orden, verden rundt oss og forsvar. Ikke en skatt som noen få av oss påvirkes av.

Uenighet kan være bra, men at vi «skal ta andre» fører ingenting godt med seg

Skyttergravsposisjonen stortingspartiene har inntatt om skatt de senere årene viser behovet for skatteforlik. Skatt er et virkemiddel for partiene til å markere forskjellene seg mellom, men slik det nå er, står vi i stampe. Uenighetene om vi skal ha formuesskatt eller om satsene skal økes, bringer oss ikke fremover. Snarere gjentar historien seg med kutt ved borgerlig valgseier og økninger ved sosialistisk.

Norske skattebetalere fortjener at våre fremste tillitsvalgte legger til side politiske holdninger og sammen finner løsninger på tvers av skillelinjene. Vi trenger et skattesystem som ikke fordrer til motsetninger. Visst kan satser reguleres avhengig av hvilke partier som styrer landet, men skattene bør ikke skremme investorene ut.

Det er underveis i valgkampen blitt pekt på feilinformasjon om formuesskatten fra begge sidene av det politiske skillet. Det er skadelig for demokratiet at temperaturen blir så høy at skattebetalerne ikke har riktig informasjon å legge til grunn når de skal ta sitt valg. Særlig når vi vet at det også kommer desinformasjon fra utlandet.

De siste årene har dessuten ordskiftet vært polariserende. Uenighet kan være bra, men at vi «skal ta andre» fører ingenting godt med seg.

I denne stortingssesjonen har flere representanter spurt finansministeren om hvor mange nullskatteytere Norge vil få om formuesskatten avskaffes. Dette er et spørsmål som i seg selv er et falsum. For om formuesskatten avskaffes, vil det være behov for å finne alternative skatteinntekter. Gjerne fra de samme skattebetalerne. Bare ikke med dagens innretning som skader norsk næringsliv og norsk innovasjon. Både direkte og indirekte.

Derfor er det godt å se at høyresiden er åpen for å snakke om skatteforlik med regjeringen. Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) inviterte til dette tidligere i år. Vi håper at stortingspartiene kan få dette til: Finne løsninger i et fremtidig skattesystem som holder mer enn fire år av gangen, som ikke brukes som forklaring på utflytting eller som gjør debatten giftig.

Kanskje kan vi se #Skatteforlik-26.

Karine Ugland Virik

Adm. direktør i Skattebetalerforeningen