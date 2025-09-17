Ja, vi selger dette landet

Valgkampen var preget av formuesskatten og norske bedriftseiere som flytter ut av landet, blant annet til Sveits.

Det er imidlertid merkelig at tilsynelatende ingen har sett og tatt poenget med utbytteskatten og kontantstrømmen. For i mine øyne er formuesskatten bare symptomet, men selve sykdommen må jo være dette:

Når norske eiere flytter ut eller norske selskaper selges til utlendinger, følger utbyttene etter, skattefrie!

På denne måten gjør vi oss selv til husmenn og leilendinger under utenlandske eiere

Ved utbetaling av utbytte til utenlandske eiere fra norske selskaper, skal det i utgangspunktet trekkes 25 prosent kildeskatt. Når eieren er bosatt i et land som Norge har skatteavtale med, er satsen i de fleste tilfeller på 15 prosent, men når eier er et selskap er utbyttet i en del tilfeller fritatt for kildeskatt.

La oss ta eksempelet med Slettvoll og Ekornes, som har vært brukt noen ganger og som er et godt eksempel fordi de ligger på hver sin side av en fjord og konkurrerer i det samme markedet.

Hvis vi tar en tenkt verdi på begge bedriftene på 500 millioner kroner, så må eierne av Slettvoll betale 5,5 millioner i formuesskatt mens de kinesiske eierne av Ekornes slipper unna med 0.

Men, hvis begge firmaene har gått bra og kan gi eierne et utbytte på 100 millioner hver, så må eierne av Slettvoll betale nær 38 millioner i utbytteskatt mens eierne av Ekornes betaler 0 også her!

I tillegg til dette igjen så blir det for Slettvolls del 62 millioner igjen i Norge. De fleste bedriftseiere investerer jo videre i ny næring der de bor, mens for Ekornes’ del blir 100 millioner i sin helhet sendt rett til Kina.

Det er jo dette som er sykdommen. Hvorfor har ingen tatt dette svært viktige poenget?

På relativt kort tid er over 500 selskaper solgt ut av landet. Vi blir tappet for alle midler som vi skal leve av i fremtiden, og alt forsvinner ut av landet på misunnelsens alter, for dette skyldes jo også nettopp formuesskatten.

På denne måten gjør vi oss selv til husmenn og leilendinger under utenlandske eiere, mens fortjeneste vi klarer å skape i Norge blir sendt rett ut av landet – skattefritt.

At ikke norske fagforeninger ser dette som den virkelig store trusselen for sine medlemmer med tanke på fremtiden er for meg en meget stor gåte – men det er en annen skål.

Thor Edquist

Tidligere ordfører for Høyre i Halden

