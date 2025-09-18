Spørsmålet er om Saudi-Arabia kan regnes som et lavskattland.

– I korte trekk skatter Jotuns selskaper i Saudi-Arabia cirka 25 prosent på andel av overskuddet lokalt. Når utbytte hentes hjem til Norge, mener norske skattemyndigheter at Jotun også skal skattlegges i Norge, sier kommunikasjonsdirektør i Jotun, Øyvind Willumsen Haugå til Sandefjords Blad.

Jotun mener det er i strid med fritaksmetoden å skatte på noe som allerede er beskattet i Saudi-Arabia ettersom det ikke er å anse som et lavskattland.

For retten i januar

Fritaksmetoden sier at selskaper ikke blir skattlagt for aksjegevinster. Men for land utenfor EØS, gjelder dette kun hvis landet selskapet opererer i ikke er et lavskattland.

Når saken kommer opp for Oslo tingrett i januar, blir det sentrale spørsmålet om Saudi-Arabia er regnet som et lavskattland.

Skatteloven sier at lavskattevurderingen gjøres ved å sammenligne skattereglene mellom Norge og Saudi-Arabia, ifølge regjeringsadvokat Ida Thue. Her mener Skatteetaten at saudiarabiske selskaper betaler vesentlig mindre i skatt på overskudd enn hva et norsk selskap ville gjort.

Lavskattland

– Saudi-Arabia er da et lavskattland i skattelovens forstand, og det blir skatt på utbytte fra selskapene, sier Thue.

Det er ikke kjent hvilken sum uenigheten dreier seg om.

Jotun oppgir ikke inntekter brutt ned på land, men malingsprodusenten har betydelig virksomhet i Saudi-Arabia gjennom tilknyttede selskaper og fabrikker i blant annet Jeddah, Dammam og Yanbu.

