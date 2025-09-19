Formuesskatt: Handler ikke om høyre- eller venstreside

Nå har valgkampstøvet lagt seg. Men det mange fortsatt ikke forstår, er at debatten om formuesskatt ikke handler så mye om høyre og venstre. Det handler om noe langt mer grunnleggende: manglende økonomisk allmenndannelse i Norge.

Som jeg sa i en podcast med Mr. Modig (Svein Harald Røine) tidligere i høst: Jeg forutsetter at de på venstresiden vil godt. De ønsker rettferdighet og trygghet. Men der det skorter, er forståelsen av hvordan verdier faktisk skapes. For man kan ikke skattlegge noe som er null – det blir ikke noe skattegrunnlag av det.

En tentativ verdistigning er fortsatt bare en mulighet, ikke en realitet. Å skattlegge urealiserte verdier, er omtrent som å måtte betale skatt for å gå inn i en butikk, bare fordi du kunne ha kjøpt varen.

Det er som å betale formuesskatt på renter på en bankkonto som aldri er opprettet, men som tentativt kunne ha blitt opprettet.

Økonomisk allmenndannelse er like grunnleggende som å kunne lese og skrive. Likevel er økonomi i Norge i dag nesten et fag for spesielt interesserte. Det er altfor få som forstår sammenhengen mellom verdiskaping, kapital og velferd.

Denne kunnskapen må løftes opp til å bli allmennkunnskap. For uten innsikt i at verdier må skapes før de kan fordeles, at kapital trenger tid for å virke, at entreprenørskap både innebærer risiko og muligheter, og at skattlegging må skje på realiserte inntekter, lager vi politikk som svekker fremtiden.

Den østerrikske økonomiske tradisjonen gir oss et rammeverk som viser hvorfor dagens kurs er så problematisk:

Carl Menger: Verdi er subjektiv – skatt på urealiserte verdier later som om verdi er objektiv og statisk

Eugen von Böhm-Bawerk: Kapital krever tid – formuesskatt på arbeidende kapital er å spise frøene før de spirer

Friedrich von Wieser: Alternativkostnad – hver krone i skatt er en krone som ikke kan investeres i nye prosjekter

Ludwig von Mises: Entreprenøren er motoren – når entreprenørskap gjøres til et hinderløp, stopper motoren

Friedrich Hayek: Markedet er samfunnets desentraliserte informasjonssystem – uten entreprenørene kutter vi nervebanene

Joseph Schumpeter: Fremgang skjer gjennom kreativ destruksjon – men uten kapital og risikovilje stopper prosessen

Israel Kirzner: Entreprenøren som oppdageren av muligheter – men oppdagelsen blir verdiløs hvis kapitalen allerede er tappet

Dette er ikke fjern teori for spesielt interesserte. Dette er kunnskap som burde vært en del av norsk allmenndannelse – for alle borgere.

Her handler det ikke bare om norsk skattepolitikk. Økonomisk allmenndannelse er også et spørsmål om geoøkonomi – vår evne til å forstå at økonomisk styrke, kapitaltilgang og entreprenørskap er en del av Norges posisjon i verden.

Hvis vi ikke løfter den økonomiske kunnskapen, blir vi sårbare både hjemme og ute. Vi får en befolkning som tror velferd er naturgitt, og politikere som innfører rammevilkår som undergraver vår konkurranseevne. Konsekvensen er ikke bare dårligere vilkår for gründere, men svekket nasjonal handlefrihet i møte med globale utfordringer.

Dette handler ikke om høyre eller venstre. Det handler om Norges evne til å sikre sitt eget fundament.

Glenn Agung Hole

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge