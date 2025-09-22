Sveits vil førstkommende søndag avholde folkeavstemning om en eiendomsskatt som kan gi de få selveierne i landet en skattegave på 1,7 milliarder sveitsiske franc, melder Bloomberg. Det tilsvarer drøyt 21 milliarder kroner.

Før avstemningen peker målingene mot et dødt løp mellom velgerne – de fordeler seg cirka 50/50 mellom å stemme ja eller nei til en endring av en skatt som kan senke boligeiernes skattebyrde med opp mot 22 prosent.

Sveits er det landet i Europa med lavest selveierandel, ifølge nyhetsbyrået. Kun fire av ti sveitsere eier sin egen bolig.

Den kompliserte måten å beregne den aktuelle skatten på gir en oppfatning om urettferdighet som gir gjenklang hos flere enn bare boligeierne, skriver Bloomberg. Skatten, som stammer fra 1930-tallet, beregnes på en teoretisk leie boligeierne kan tjene på eiendommen i markedet – altså en antatt verdi ved å bo i egen bolig.

– Rettferdighet er viktig

– Oppfatninger om rettferdighet er en viktig drivkraft i sveitsiske folkeavstemninger, spesielt når det gjelder skatt, sier Michael Hermann, statsviter ved universitetet i Zürich, til nyhetsbyrået.

Han forklarer at den beregnede leieverdien er blitt sett på som urettferdig i flere tiår.

– Det er en spøkelsesskatt. Du betaler skatt på en inntekt som ikke eksisterer, sier Marcel Dobler i det næringsvennlige politiske partiet FDP.

Sveits' myndigheter har estimert at bortfallet av skatten vil koste rundt 1,7 milliarder franc pr. år.

Sveitserne vil også stemme over avskaffing av skattefradrag knyttet til boliglånsrenter og oppussing samt om landets kantoner kan innføre egne avgifter på sekundærboliger.