Kan det bli et bredt skatteforlik?

Antall personer som kun betaler formuesskatt trekkes gjerne frem som argument for å beholde skatten. Man vil jo ikke ha nullskattytere. Hvem er det så som kun betaler formuesskatt?

I 2022 var det 623.400 bosatte personer over 17 år som betalte formuesskatt. Av disse betalte 24.800 personer ikke inntektsskatt. Antall personer som kun betaler formuesskatt doblet seg fra 2010 til 2011. Antallet økte ikke fordi mange flere ble rikere, men fordi skattleggingen av alderspensjoner ble endret fra 2011. Blant de 24.800 var det 16.400 personer som hadde så lav alderspensjon at all inntektskatt fra alderspensjon ble fjernet av skattefradraget for alderspensjon. Antall personer som kun betaler formuesskatt var omtrent det samme i 2022 som i 2011. Gjennomsnittsalder til personer som kun betaler formuesskatt har økt fra cirka 57 i 2010 til cirka 68 i 2022. Kvinner er i flertall.

Prioriteringen

Formue er utvilsomt ujevnt fordelt. Husholdningene hadde i snitt 3,7 millioner i beregnet nettoformue i 2023, mens medianen lå på 1,9. En økning av bunnfradraget fra dagens 1,7 millioner vil dermed komme et stort antall personer til gode. Hvor høyt bunnfradraget skal settes, og om det skal skilles mellom aksjer og andre typer formue, skjerming av privatbolig og verdsettelsesrabatter er politiske spørsmål som berører ikke bare fordeling, men også hvilke insentiver og disinsentiver man ønsker. Hvis politikerne vil imøtekomme næringslivets krav om reduksjon i formuesskatten og gjenvinne tillit, må man kanskje «tåle» at vi får en gruppe nullskattytere, der eldre kvinner utgjør de fleste. Redusert skatt for eldre vil mange mene er helt på sin plass, og om endringen samtidig hjelper for eksempel gründere med oppstartsbedrifter som har hentet kapital, men enda ikke tjener penger, så lyder det også positivt for mange. Det er ikke presist å sammenligne enkeltelementer fra ulike skattesystem, men for eksempel i Frankrike er det formuesskatt på fast eiendom – med et bunnfradrag på 1,3 millioner euro pr. husholdning – og i Sveits opererer man med bunnfradrag på +/- 50.000 sveitsiske franc (beløp varierer mellom ulike kantoner).

Fortsatt ifølge SSB, så ble det i 2022 innbetalt 26,2 milliarder i formuesskatt. Det var en økning på 42,6 prosent fra året før. Både endringer i satser og verdsettingsrabatter bidro til den betydelige økningen. Det var på den tiden vi så en økning i formuer som flytter ut av landet på grunn av skatten. Prosentsatsene for formuesskatt er i dag tilsvarende som før Solberg-regjeringen kom til makten i 2013, men verdsettelsesrabatten for aksjer og eiendom er redusert, og utbytteskatten er gått i været. Folk flyttet før også, men skattemotivet er vesentlig forsterket. Det gjenstår å se om et forlik vil tilstrebe å beholde kapital i Norge.

Cecilie Amdahl

Schjødt