Eiendomsskatt: Valgbløff stiller vi oss ikke bak

Et like sikkert høsttegn som at løvet faller fra trærne, er at venstresiden kritiserer Høyre-byrådets kutt i eiendomsskatten.

Denne uken la det blågrønne byrådet i Oslo frem sitt forslag til budsjett for 2026. Der kuttes blant annet eiendomsskatten, slik vi lovet velgerne våre da vi gikk til valg i 2023.

Kritikken haglet inn fra venstresiden, slik den alltid gjør. De påstår alt fra at dette er «iskald Høyre-politikk » til at dette bidrar til kutt i velferden.

Er det slik at venstresiden vil at vi skal holde velgerne våre for narr?

Jeg vet ikke hvordan venstresiden opererer i møte med sine velgere, men valgbløff er ikke noe Høyre vil stille seg bak.

Og det er nettopp det vi ville ha gjort dersom vi ikke kuttet i eiendomsskatten, slik vi lovet våre velgere, og at vi heller gikk med på venstresidens premiss, økte den, og sendte en enda større regning til Oslos befolkning i en tid der økonomien er svært trang.

Det synes jeg vi skal holde oss for gode for.

Det er faktisk en realitet, enten Arbeiderpartiet og SV liker det eller ei, at 32,6 prosent av velgerne i Oslo stemte på Høyre i 2023 og ga oss mandatet til å lede Oslo, sammen med de andre borgerlige partiene. En viktig sak for oss og for våre velgere var kutt i eiendomsskatten.

Skattekuttet har heller ikke vært usosialt, slik venstresiden får det til å virke som. Det første kuttet i eiendomsskatten kom faktisk ikke Vestre Aker eller Ullern til gode. Kuttet var størst i bydel Alna, Søndre Nordstrand og Stovner.

For venstresiden brukte ikke eiendomsskatten som et virkemiddel mot de rikeste. De tok også enorme summer fra de bydelene der det finnes flest som har minst.

Det at vi klarer å finne måter på å kutte i eiendomsskatten for å gjøre den økonomiske belastningen mindre for folk flest, samtidig som vi styrker skolen og opprettholder gode velferdstilbud, selv i en krevende økonomisk tid, bør ikke møtes med forakt fra venstresiden, men heller med respekt.

Arina Aamir

Bystyrerepresentant i Oslo (H)