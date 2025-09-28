Nei til «spøkelsesskatt»: Slipper å betale 21 milliarder

Sveits har i en folkeavstemning stemt for å droppe en rundt 100 år gammel eiendomsskatt.

57,7 prosent stemte for forslaget om å avvikle skatteordningen, melder Bloomberg og viser til en melding fra sveitsiske myndigheter søndag.

Meningsmålinger før avstemningen pekte imidlertid mot et langt jevnere resultat. Mandag omtalte Finansavisen at velgerne fordelte seg omtrent 50/50 mellom å stemme ja eller nei til skatten, som av det næringsvennlige sveitsiske partiet FDP er blitt beskrevet som en «spøkelsesskatt».

Spår boligprishopp

Valgresultatet innebærer at Sveits' boligeiere nå kan se skattebyrden reduseres med opp mot 22 prosent, avhengig av den enkeltes situasjon, ifølge beregninger utført av Raiffeisen.

Samme bank estimerer også at boligprisene i alpelandet nå vil stige med mellom 5 og 7 prosent det neste året ettersom det blir mer attraktivt å eie sin egen bolig.

Sveits er i dag landet i Europa med lavest andel av befolkningen som eier sin egen bolig. Det er kun rundt fire av ti sveitsere som vil tjene på utfallet av folkeavstemningen.

21,3 milliarder i spill

Sveits' myndigheter har selv estimert at bortfallet av eiendomsskatten vil koste staten rundt 1,7 milliarder franc pr. år. Det tilsvarer 21,3 milliarder kroner.

Skatten stammer fra 1930-tallet. Den baseres på en teoretisk leie boligeiere kan tjene på eiendommen i markedet.

Kjernen i reformen nå er at det ikke lenger vil være skatt på denne teoretiske leien. Skrotingen kommer etter årevis med politiske diskusjoner, og den har regjeringens støtte, skriver Bloomberg.

Sveits' kantoner vil imidlertid få anledning til å skattlegge sekundærboliger.