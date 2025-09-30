Start med skatt, Støre

Debatten om formuesskatten ble en skyttergravskrig. Men en polariserende debatt skygger for det Norge og næringslivet virkelig trenger nå, nemlig et forutsigbart og konkurransedyktig skattesystem som fremmer innovasjon. Og det haster.

Cognite bekreftet i Finansavisen at de flytter sitter hovedkontor til USA. Robotselskapet 1X Technologies fra Moss har flyttet sitt hovedkontor til Palo Alto, ifølge Shifter.

Formuesskatten må bedre tilpasses vekstselskaper for å unngå at gründere tvinges til å selge seg ned eller flytte ut

Abelia og mange i teknologinæringslivet har i lang tid vært helt tydelige: Målet bør være å lage et forutsigbart skattesystem som belønner investeringer og verdiskaping, og som fremmer omstilling. Det må ikke være uklart hvilke skatter som gjelder eller som kan komme. Bedriftene trenger politiske rammer som står seg over tid. Formuesskatt, plutselige økninger i arbeidsgiveravgiften og exitskatt svekker næringslivet og Norges innovasjonsevne. Vi ber derfor om konkrete endringer på formuesskatt ved underskudd, skjerming ved kapitalinnhenting og skatteincentiver for forskning.

Bedriftene må få bedre tilgang på kapital og kompetanse. Norge kommer til å gå tom for folk, lenge før vi går tom for penger. Problemet er at pengene ikke flyter dit potensialet er størst. For å sikre bedre tilgang på risikokapital må det gjøres tryggere og mer attraktivt å investere i neste generasjons vekstmotorer. Samtidig må det bli lettere å få tilgang til spisskompetanse, både nasjonalt og internasjonalt.

Norge står overfor en dobbel omstillingsutfordring. Vi skal både kutte utslipp og gi norsk økonomi flere ben å stå på. Politikkens rolle er da å sikre at knappe fellesgoder utnyttes på en måte som gir mest mulig verdi for samfunnet.

Et skatteforlik bør derfor:

Skjerme vekstbedrifter fra formuesskatten: Formuesskatten må bedre tilpasses vekstselskaper for å unngå at gründere tvinges til å selge seg ned eller flytte ut. Løsninger som utsatt skatt ved underskudd og snittberegning av formuesverdi bør vurderes.

Styrke forsknings- og utviklingsfradraget: Økte fradrag for FoU-investeringer vil gjøre det mer attraktivt å satse på forskning, innovasjon og nye løsninger.

Utvide opsjonsskatteordningen: Fjern begrensningen knyttet til driftsinntekter, og skattelegg realisering av aksjer som kapitalinntekt.

Endre exitskatten: Innfør unntak for utenlandsk arbeidskraft som kommer til Norge, og fjern betingelser som begrenser bevegelsesfriheten til norske gründere.

Legge til rette for ansattes medeierskap: Medeierskap øker innovasjon og omstillingsevne. Norge må ha incentivordninger som gjør det enklere for ansatte å eie en andel av egen bedrift.

Se skattesystemet under ett: Skattepolitikken må utformes helhetlig. Isolerte justeringer skaper utilsiktede konsekvenser. Et skatteforlik bør ta høyde for hvordan ulike skatter påvirker innovasjon, vekst og omstilling samlet sett.

Skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjenreise tilliten, holder det ikke å lappe på et utdatert skattesystem. Han må sikre et bredt skatteforlik som gir gründere, vekstselskaper og investorer ny fremtidstro.

Øystein E. Søreide

Adm. direktør i Abelia