Oslo er ikke så blått

Leser man Arbeiderpartiets Jon Reidar Øyans beskrivelse av Oslo, skulle man tro han bodde i Ayn Rands kapitalistiske drømmeland. Sannheten er at skattenivået for næringslivet er vesentlig høyere nå enn da Ap styrte byen. De moderate grepene som tas for å effektivisere kommunen er helt nødvendige.

Skulle man følge Aps oppskrift, ville skattene for folk og næringsliv vært skrudd ytterligere opp. Hvordan det skulle gjøre livet bedre for folk, er jeg undrende til. Når jeg snakker med mine medlemmer fra handels- og serveringsnæringen i Oslo, opplever de at marginene er svært små og at en enhver kostnadsøkning gjør situasjonen verre.

Ap og Øyan må gjerne tro at det er noen rike milliardærer som plukker opp regningen for økt eiendomsskatt, men faktum er at den betales av byens leietagere – og til syvende og sist av forbrukeren, gjennom høyere priser på varer, tjenester, mat og drikke.

Om ikke kommunen prioriterer tøffere med sin lommebok, er det folk og næringsliv som må det. Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har helt riktig poengtert at Oslo kommune levd over evne de siste årene. For eksempel har antallet ansatte i kommunen økt dobbelt så fort som innbyggertallet. En slik utvikling hadde ikke vært akseptert i privat sektor!

Sånn sett fortjener Høyre-byrådet honnør når de nå skal løse Oslos økonomiske utfordringer. For de velger ikke enkleste utvei.

Det enkle hadde vært å øke skatteregningen til folk og næringsliv. Byrådet velger, fornuftig, veien gjennom effektivisering, kutt og reformer. Det heier vi på fra næringslivet! Fordi det blir ikke noe bedre hverken for folk eller næringsliv før politikerne er like forsiktig med andres folks penger som de er med sine egne.

Daniel Torkildsen Lea

Adm. direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF)

