Frontalangrep på skattekutt

– Forsøksordningen med arbeidsfradrag for unge er veldig tynt begrunnet. Det var påfallende. De sier bare at det er greit. De har ikke egentlig gjort noen vurdering av det, sier skatteadvokat Bettina Banoun i Wiersholm.

Hun har gått til angrep på økninger i formuesskatt, utbytteskatt og exit-skatt. Men når finansminister Jens Stoltenberg (Ap) gjør skattekutt til en tilfeldig gruppe 30-åringer som vinnere av et skattelotteri går hun også til angrep.

Jens Stoltenberg prioriterte kraftige skattekutt for noen helt få i sitt første, og kanskje eneste statsbudsjett for Støre-regjeringen. Det handlet ikke om det økte fagforeningsfradraget, selv om også det ble økt, men om arbeidsfradrag til en gruppe arbeidstagere på mellom 20 og 35 år.

De gambler vel på at ingen vil ta kostnaden. Bettina Banoun, Wiersholm

– Departementet mener skattelotteriet kan gjennomføres innenfor rammene av likhetsprinsippet og diskrimineringsforbudet i Grunnloven 98, men grunnlovsvurderingen er tynn. Departementet peker på at det er positiv særbehandling og begrenset varighet. Departementet drøfter ikke kildene, sier Banoun.

– Kan ordningen få etterspill for staten?

– Ja, den kan det, men antagelig er det få som vil ta kostnaden med et søksmål. De gambler vel på at ingen vil ta kostnaden.

– Men dersom Stortinget er opptatt av å respektere Grunnloven, kan Stortinget be om Høyesteretts syn, sier hun.

100.000 får 500 millioner

Målet med ordningen er ifølge departementet å skaffe kunnskap om hvordan et arbeidsfradrag, og økonomiske incentiver generelt, kan påvirke yrkesdeltagelse og hvor mye man jobber. Resultatet av forsøket vil kunne gi et viktig bidrag til en mer målrettet og kunnskapsbasert politikkutforming.

Forslaget innebærer at om lag 100.000 personer, hvilket vil si 8 prosent av de som er født i årene 1991 til 2006 blir trukket ut tilfeldig til å få rett på et arbeidsfradrag i en periode på fem år. Fradraget er på inntil 125.000 kroner, og gis i alminnelig inntekt, hvilket reduserer skatten for unge med lave og midlere inntekter med inntil 27.500 kroner pr. år.

Dersom Stortinget er opptatt av å respektere Grunnloven, kan Stortinget be om Høyesteretts syn. Bettina Banoun, Wiersholm

For inntekter over 345.000 kroner reduseres fradraget med 40 prosent av overskytende inntekt, slik at det er helt utfaset ved en inntekt fra 657.500 kroner.