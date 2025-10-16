Frontalangrep på skattekutt

– Forsøksordningen med arbeidsfradrag for unge er veldig tynt begrunnet. Det var påfallende. De sier bare at det er greit. De har ikke egentlig gjort noen vurdering av det, sier skatteadvokat Bettina Banoun i Wiersholm.
Hun har gått til angrep på økninger i formuesskatt, utbytteskatt og exit-skatt. Men når finansminister Jens Stoltenberg (Ap) gjør skattekutt til en tilfeldig gruppe 30-åringer som vinnere av et skattelotteri går hun også til angrep.
Jens Stoltenberg prioriterte kraftige skattekutt for noen helt få i sitt første, og kanskje eneste statsbudsjett for Støre-regjeringen. Det handlet ikke om det økte fagforeningsfradraget, selv om også det ble økt, men om arbeidsfradrag til en gruppe arbeidstagere på mellom 20 og 35 år.
De gambler vel på at ingen vil ta kostnaden.Bettina Banoun, Wiersholm
– Departementet mener skattelotteriet kan gjennomføres innenfor rammene av likhetsprinsippet og diskrimineringsforbudet i Grunnloven 98, men grunnlovsvurderingen er tynn. Departementet peker på at det er positiv særbehandling og begrenset varighet. Departementet drøfter ikke kildene, sier Banoun.
– Kan ordningen få etterspill for staten?
– Ja, den kan det, men antagelig er det få som vil ta kostnaden med et søksmål. De gambler vel på at ingen vil ta kostnaden.
– Men dersom Stortinget er opptatt av å respektere Grunnloven, kan Stortinget be om Høyesteretts syn, sier hun.
100.000 får 500 millioner
Målet med ordningen er ifølge departementet å skaffe kunnskap om hvordan et arbeidsfradrag, og økonomiske incentiver generelt, kan påvirke yrkesdeltagelse og hvor mye man jobber. Resultatet av forsøket vil kunne gi et viktig bidrag til en mer målrettet og kunnskapsbasert politikkutforming.
Forslaget innebærer at om lag 100.000 personer, hvilket vil si 8 prosent av de som er født i årene 1991 til 2006 blir trukket ut tilfeldig til å få rett på et arbeidsfradrag i en periode på fem år. Fradraget er på inntil 125.000 kroner, og gis i alminnelig inntekt, hvilket reduserer skatten for unge med lave og midlere inntekter med inntil 27.500 kroner pr. år.
Dersom Stortinget er opptatt av å respektere Grunnloven, kan Stortinget be om Høyesteretts syn.Bettina Banoun, Wiersholm
For inntekter over 345.000 kroner reduseres fradraget med 40 prosent av overskytende inntekt, slik at det er helt utfaset ved en inntekt fra 657.500 kroner.
Forslaget anslås å redusere provenyet med om lag 500 millioner kroner i 2026. Departementet begrunner forslaget med at kunnskapsgrunnlaget om virkningene av et arbeidsfradrag er mangelfull, samt at eksisterende studier gir sprikende anslag på effektene.
– Alle er like for loven
– Likhetsprinsippet ble tatt inn i Grunnloven i 2014. Grunnlovens paragraf 98 slår fast at alle er like for loven. Likhetsprinsippet gjelder også som en skranke for lovgiver. Likhetsprinsippet gjelder for alle relasjoner og ikke bare for utsatte grupper. Det fremgår av forarbeidene at lovgiver bevisst ga et vern som gikk ut over diskrimineringsforbudet, men at diskrimineringsforbudet i større utstrekning vil kunne være gjenstand for domstolsprøving, sier Banoun.
Hun viser til at utvalget mente Grunnloven burde inneholde en bestemmelse som slår fast det allment aksepterte likhetsprinsippet.
– Et eventuelt likhetsprinsipp i Grunnloven vil fungere som en skranke for både lovgiver, domstoler og forvaltning. Konsekvensen av at alle er like for loven, er at lovgiver ikke vil ha adgang til å gi privilegier til enkelte personer eller grupper i samfunnet, sier Banoun.
– Likhetsprinsippet er i de fleste konvensjoner og i de fleste moderne konstitusjoner nettopp blitt koblet sammen med et diskrimineringsforbud. Prinsipielt er likhetsprinsippet og diskrimineringsforbudet av ulik rettslig karakter, ved at likhetsprinsippet er positivt formulert, mens diskrimineringsforbudet er negativt formulert. Diskrimineringsforbudet er imidlertid avledet av ideen om likhet for loven, og de to prinsippene henger dermed nært sammen og overlapper hverandre til dels.
– Ideen om likhet for loven strekker seg imidlertid utover diskrimineringsvernet, i den forstand at likhetsprinsippet gjelder for alle relasjoner og ikke bare for utsatte grupper i samfunnet, sier Banoun.
– Av den grunn bør likhetsprinsippet og diskrimineringsforbudet ikke følge av én og samme setning – slik man finner det i Verdenserklæringen, SP og den islandske grunnloven – men heller holdes adskilt med punktum og avsnitt – slik det blant annet er gjort i den finske grunnloven og i EUs Charter. Dette vil signalisere at det er tale om to ulike prinsipper, og at likhetsprinsippet vil kunne ha større prinsipiell rekkevidde enn et eventuelt diskrimineringsforbud, men at diskrimineringsforbudet i større utstrekning kan være gjenstand for domstolsprøving.
To hovedgrunner
I den første begrunnelsen for tiltaket peker Finansdepartementet på at et arbeidsfradrag skiller seg fra generelle satsreduksjoner i skattesystemet, som for eksempel redusert trygdeavgift, i at dette er et bunnfradrag. Økt bunnfradrag innebærer at mange personer får lavere skatt, men i de fleste tilfeller reduseres ikke skatten på den siste kronen man tjener, og fradraget gjør det derfor ikke mer lønnsomt å jobbe litt ekstra.
Provenyeffekter av skatte- og avgiftsendringer
|Statsbudsjettet for 2026
|Påløpt
|Bokført
|Inntektsskatt for personer
|–4.159
|–4.301
|Øke personfradraget til 114.210 kroner
|–1.315
|–1.315
|Redusere trygdeavgiften på lønn/trygd og næringsinntekt
|–2.345
|–2 .345
|*** Innføre en forsøksordning med arbeidsfradrag for unge
|−500
|−500
|Øke grensen for individuell pensjonssparing
|−150
|−150
|Redusere foreldrefradraget til 15.000/10.000 kroner
|190
|50
|Justere skattebegrensningsregelen 1
|−9
|−9
|Øke Finnmarksfradraget fra 30.000 til 45.000 kroner
|−175
|−175
|Øke fagforeningsfradraget fra 8.250 til 8.700 kroner
|−29
|−29
|Innføre et fribeløp for ungdom på Svalbard
|−1
|−1
|Nominell videreføring, samspillsvirkninger mv.
|175
|173
|Formuesskatt
|0
|0
|Øke bunnfradraget i formuesskatten fra 1,76 til 1,90 millioner kroner
|−525
|−525
|Forbedre modellen for verdsetting av bolig
|435
|435
|Innføre en varig ordning for utsatt betaling av formuesskatt
|−10
|−10
|Videreføre innslagspunktet for primærboliger på over 10 millioner kroner
nominelt
|100
|100
|Næringsbeskatning
|1.440
|−140
|Endre reglene for skattlegging av verdipapirfond
|−570
|0
|Følge opp Høyesteretts dom om rentefradrag
|2.000
|0
|Tette skattehull i eiendomssektoren 2
|200
|50
|Redusere inntektsføringen for jordbrukskonto fra 85 til 80 prosent
|−190
|−190
|Klima- og miljøavgifter
|1.608
|1.448
|Øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp
|2.200
|2.000
|Kompensere offentlige transportører
|−120
|−120
|Innføre et generelt fritak for kvotepliktige virksomheter
|−526
|−482
|Øke satsen for kvotepliktig innenriks sjøfart
|37
|34
|Øke satsen for veksthusnæringen
|13
|12
|Justere satsen for fiske og fangst i fjerne farvann
|6
|6
|Innføre et fritak ved rensing av SF6
|−2
|−2
|Avvikle den reduserte satsen for utenriks sjøfart
|0
|0
|Bilavgifter
|680
|640
|Forenkle engangsavgiften
|200
|180
|Frita lette elektriske varebiler fra trafikkforsikringsavgift
|−20
|−10
|Øke veibruksavgiften på diesel (mineralolje og biodiesel)
|500
|470
|Andre særavgifter
|–4.000
|–2.330
|Innføre en felles sats på 4,18 øre pr. kilowattime i elavgiften
|–4.000
|–2.330
|Merverdiavgift
|4.400
|3.770
|Redusere innslagspunktet for elbiler til 300.000 kroner
|4.000
|3.500
|Tette hull i merverdiavgift på tjenester over landegrensene fra
1. juli 2026
|400
|270
|Sektoravgifter
|31
|31
|Øke sektoravgiften under Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
|8
|8
|Øke sektoravgiften under Norges vassdrags- og energidirektorat
|7
|7
|Øke sektoravgiften under Finanstilsynet
|17
|17
|Forslag til nye skatte- og avgiftsendringer i 2026
|0
|−882
|1) Påløpt provenyvirkning i 2025 er minus 9 millioner kroner. Dette er ført på 2026.
|2) Påløpt provenyvirkning i 2025 er 50 millioner kroner. Dette er ført på 2026.
|Kilde: Finansdepartementet
Påløpt virkning er den faktiske virkningen av et forslag på et inntektsår. Statsbudsjettet gjøres imidlertid opp i bokførte størrelser som viser når skatte- og avgiftsendringene påvirker statens konto.
Dersom fradraget målrettes mot lave inntekter, mener departementet mange vil få økt skatt på den siste kronen man tjener. I tillegg peker de på at lavere skatt i seg selv kan gjøre at man tar seg råd til å jobbe noe mindre.
For det andre er et arbeidsfradrag ikke en generell lettelse ettersom det ikke gis i trygdeinntekt. Hvis trygdede skal holdes utenfor brede lettelser, må det i så fall begrunnes med at det er nødvendig for å få flere i jobb og færre på trygd. Det vil forsøksordningen med et arbeidsfradrag for unge gi kunnskap om.